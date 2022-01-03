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    • 03.01.2022 20:03
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    En düşük SGK-Bağkur ve memur maaşı belli oldu! Enflasyon farkı da eklenince... Zamlı maaşlar son dakika kuruşu kuruşuna hesaplandı!

    Emekli ve memur zammı belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 3 Ocak Kabine Toplantısı gerçekleşti ve hemen ardından gözler maaş zammı konusuna çevrildi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından önemli açıklamalar birbiri ardına geldi. Halka seslenen Başkan Erdoğan çok önemli açıklamalarda bulundu. Peki 2022 Ocak ayı emekli memur zammı ne kadar?

    takvim.com.tr
    En düşük SGK-Bağkur ve memur maaşı belli oldu!

    2022 emekli ve memur zammı belli oldu mu? 3 Ocak Kabine Toplantısı sonrasında 2022 SSK, Bağkur emekli zammı kaç TL oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem memur hem de emekli zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

    2022 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU MU?

    "Memurlarımızın maaş artışını yüzde 30,5'e çıkardık" dedi. En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL oldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz."
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    Haberler Güncel En düşük SGK-Bağkur ve memur maaşı belli oldu! Enflasyon farkı da eklenince... Zamlı maaşlar son dakika kuruşu kuruşuna hesaplandı!
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