En düşük SGK-Bağkur ve memur maaşı belli oldu! Enflasyon farkı da eklenince... Zamlı maaşlar son dakika kuruşu kuruşuna hesaplandı!

2022 emekli ve memur zammı belli oldu mu? 3 Ocak Kabine Toplantısı sonrasında 2022 SSK, Bağkur emekli zammı kaç TL oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem memur hem de emekli zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...
2022 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU MU?
"Memurlarımızın maaş artışını yüzde 30,5'e çıkardık" dedi. En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz."