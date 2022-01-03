2022 dini bayramlar ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı, ilk oruç hangi tarihte? 2022 Diyanet dini günler takvimi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İslamiyet'te önemli yeri bulunan Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri belli oldu ve Ramazan orucunun başlayacağı ilk günün yanı sıra Kadir Gecesi tarihi ve diğer tüm kandillerin hangi tarihe ve günlere denk geldiği de açıklandı. Haberimizden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.