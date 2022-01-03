2022 dini bayramlar ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı, ilk oruç hangi tarihte? 2022 Diyanet dini günler takvimi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İslamiyet'te önemli yeri bulunan Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri belli oldu ve Ramazan orucunun başlayacağı ilk günün yanı sıra Kadir Gecesi tarihi ve diğer tüm kandillerin hangi tarihe ve günlere denk geldiği de açıklandı. Haberimizden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan 2022'de 2 Nisan tarihinde başlayacak.
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2022 yılında temmuz ayına denk geliyor.
2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.