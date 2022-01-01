TAKVİM Gazetesi yeni yılın ilk gününde "Elveda 2021" başlıklı manşetle okuyucuları ile buluştu

1 Ocak 2022'ye girerken koronavirüs pandemisi çeşitli mutasyonlara uğrayarak önce Delta ardından ise Omicron varyantları ile bulaşmasına devam etti. Dünya çapında koronavirüs vakaları ve ölümler artarken Türkiye'nin başarılı mücadelesi ve aşılamadaki hız olası artışın önüne geçti.

Türkiye'de 31 Aralık 2021 itibariyle 24 saatte 372 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 968 oldu.

Gazete, manşetten 2021 yılında yaşanan önemli gelişmelere yer verdi.

Gazetenin manşetinde 2021 yılında da başarılı icraatlere imza atan ve açıklamalarıyla dünyaya adeta meydan okuyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı yer aldı.

Ayrıca ABD'nin eski başkanı Donald Trump ile yeni başkanı Joe Biden'ın fotoğrafları yer aldı. Hemen yanındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın fotoğrafı da dikkatlerden kaçmadı.

Onların hemen arkasında ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping vardı.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Türk boksör Buse Naz Sürmeneli, 10 Mayıs 2021 tarihinde dünya sıralamasında olimpik yay erkekler kategorisinde 2. sıraya ulaşan Mete Gazoz yer aldı.

Beşiktaş'ı şampiyonluğa ulaştıran ve bu seneki performansının ardından takımdan ayrılan Sergen Yalçın ile istifa seslerinin yönlendirildiği Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da manşette yer verildi.

İşte Takvim Gazetesi'nin 1 Ocak 2022 tarihli o manşeti: