Ocak 2022 taksi, dolmuş, otobüs, metro, metrobüs, vapur ücretleri ne kadar oldu? Taksimetre açılış ücreti kaç TL? 2022 yeni akbil fiyatları!

2022 AYLIK AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseltildi.

İETT BİLET ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya yükseltildi.