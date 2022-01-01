Ocak 2022 taksi, dolmuş, otobüs, metro, metrobüs, vapur ücretleri ne kadar oldu? Taksimetre açılış ücreti kaç TL? 2022 yeni akbil fiyatları!

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da toplu taşımaya gelecek zamla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Geçtiğimiz günlerde alınan karar neticesinde vapur, taksi, dolmuş, minibüs, metro, metrobüs ücretleri ile aylık akbil fiyatları zamlandı. Peki, Ocak 2022 taksi, dolmuş, otobüs, metro, metrobüs, vapur ücretleri ne kadar oldu? Taksi ücretleri kaç TL? İşte İstanbul 2022 yeni akbil fiyatları!
TAKSİ ÜCRETLERİNE ZAM MI YAPILDI 2022?
Zam talebinin kabul edilmesiyle taksi metre ücretleri açılış 5,55 liradan 6,38 liraya yükseldi. Kısa mesafe ücret ise 14 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa çıktı.
UKOME'de taksiciler adına söz alan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Kısa mesafe (indi bindi) ücretlerine yüzde 100, km başına ise yüzde 60 zam talep ediyoruz" dedi.
Aksoy ayrıca, minibüsçü esnafı için öğrenci indi bindisiyle normal indi bindinin eşitlenmesini talep ettiklerini belirtti.
Taksi metre açılış ücreti : 6,38 TL (eski fiyat 5,55 TL)
Taksi kısa mesafe ücreti : 1 6,50 TL (eski fiyat 14,50 TL)
2022 AYLIK AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseltildi.
İETT BİLET ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya yükseltildi.