Bir yılı daha geride bırakan Türkiye 2022'ye girerken, Ana muhalefet partisi yöneticisi Kemal Kılıçdaroğlu yeni yıl paylaşımında bulundu. 25 Haziran 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Genel Seçimleri'nde aday olmak istediğini her fırsatta dile getiren CHP'li Kılıçdaroğlu'nun çekildiği fotoğrafta incelikle yerleştirilmiş imgelerin kamera kadrajına girmesi dikkatlerden kaçmadı.
"AİLEMİZ TÜRKİYE'NİN AİLELERİNE ÇOK GÜZEL BİR YIL DİLER"
Ailesiyle birlikte poz verdiği yılbaşı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Kılıçdaroğlu, "Torunum Duru'nun objektifinden Ailemiz, Türkiye'nin ailelerine çok güzel bir yıl diler" ifadelerini kullandı.
ARTIK RAKI YOK
Adaylık mücadelesinde muhalefet içi rakipleri CHP'li ABB Mansur Yavaş ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu egale etmek isteyen Kılıçdaroğlu, ajans ve PR işlerine yoğunlaştı.
Bir dönem partililerle rakı içerek siyasi mesajlar veren Kılıçdaroğlu'nun bu keskin dönüşünde ajans etkisinin olduğu düşünülüyor.
MÜSLÜMANLARA VAV TABLOLU MESAJ
Devamlı halka yakın olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu en son dini de alet etmeye başladı. Miladi yılbaşı gecesini mütevazi bir evde geçiren Kılıçdaroğlu, 10 aylıkken SSK'lı yaptırdığı torunu Duru Nadir'in kadrajına giren "vav" tablosu önünde görüntü verdi.
TORUNU DURU'YU 10 AYLIKKEN SSK'LI YAPTI
Tam 18 aylıkken SSK'lı olduğu ortaya çıkan Duru, on dönem Kılıçdaroğlu'nun başını bir hayli ağrıtmıştı.