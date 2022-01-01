Devamlı halka yakın olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu en son dini de alet etmeye başladı. Miladi yılbaşı gecesini mütevazi bir evde geçiren Kılıçdaroğlu, 10 aylıkken SSK'lı yaptırdığı torunu Duru Nadir'in kadrajına giren "vav" tablosu önünde görüntü verdi.

TORUNU DURU'YU 10 AYLIKKEN SSK'LI YAPTI

Tam 18 aylıkken SSK'lı olduğu ortaya çıkan Duru, on dönem Kılıçdaroğlu'nun başını bir hayli ağrıtmıştı.