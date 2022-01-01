Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.01.2022 11:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.01.2022 12:22
    ABONE OL

    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun yılbaşı fotoğrafında rakı yok, 10 aylıkken SSK'lı yaptırdığı torunu ve vav tablosu var

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 aylıkken SSK'lı yaptığI torunu Duru'nun özçekim karesiyle yeni yıla girdi. Ailesiyle birlikte mütevazi bir görüntü vermek isteyen 73 yaşındaki Kılıçdaroğlu, "Torunum Duru’nun objektifinden Ailemiz, Türkiye’nin ailelerine çok güzel bir yıl diler!" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Duvara asılı duran "vav" tablosunun kameranın kadrajına girmesi dikkat çekti. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    CHP’li Kılıçdaroğlu Müslümanlardan oy istiyor

    Bir yılı daha geride bırakan Türkiye 2022'ye girerken, Ana muhalefet partisi yöneticisi Kemal Kılıçdaroğlu yeni yıl paylaşımında bulundu. 25 Haziran 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Genel Seçimleri'nde aday olmak istediğini her fırsatta dile getiren CHP'li Kılıçdaroğlu'nun çekildiği fotoğrafta incelikle yerleştirilmiş imgelerin kamera kadrajına girmesi dikkatlerden kaçmadı.

    "AİLEMİZ TÜRKİYE'NİN AİLELERİNE ÇOK GÜZEL BİR YIL DİLER"

    Ailesiyle birlikte poz verdiği yılbaşı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Kılıçdaroğlu, "Torunum Duru'nun objektifinden Ailemiz, Türkiye'nin ailelerine çok güzel bir yıl diler" ifadelerini kullandı.

    ARTIK RAKI YOK

    Adaylık mücadelesinde muhalefet içi rakipleri CHP'li ABB Mansur Yavaş ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu egale etmek isteyen Kılıçdaroğlu, ajans ve PR işlerine yoğunlaştı.

    Bir dönem partililerle rakı içerek siyasi mesajlar veren Kılıçdaroğlu'nun bu keskin dönüşünde ajans etkisinin olduğu düşünülüyor.

    MÜSLÜMANLARA VAV TABLOLU MESAJ

    Devamlı halka yakın olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu en son dini de alet etmeye başladı. Miladi yılbaşı gecesini mütevazi bir evde geçiren Kılıçdaroğlu, 10 aylıkken SSK'lı yaptırdığı torunu Duru Nadir'in kadrajına giren "vav" tablosu önünde görüntü verdi.

    TORUNU DURU'YU 10 AYLIKKEN SSK'LI YAPTI

    Tam 18 aylıkken SSK'lı olduğu ortaya çıkan Duru, on dönem Kılıçdaroğlu'nun başını bir hayli ağrıtmıştı.

        CHP Grup Başkanvekili olduğu dönemde 2007 doğumlu olan torunu Duru'nun 18 aylıkken SSK'lı olduğu ortaya çıkınca kamuoyunda büyük tepki almıştı.

        Kılıçdaroğlu'nun torunu Duru'yu, henüz 10 aylıkken erken emeklilikten faydalanması için söz konusu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iki gün önce sigortalı yaptırdığı öğrenilmişti.

        70 AKRABASINI GENEL MÜDÜRÜ OLDUĞU SSK'DA İŞE SOKTU

        Çıkan haberler sonrası Kılıçdaroğlu, torunu Duru Nadir'in 30 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe giren yeni SGK kanunundan bir gün önce sigortalanmış olmasını etik bulmadığını belirtmişti. Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranan Kılıçdaroğlu, yapılanın yanlış olduğunu vurgulayarak, "Ancak bu durum benim torunumu sevme hakkımı elimden alamaz" sözleriyle baskılardan kurtulmaya çalışmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Muhalefetin HDP taktiği!
        Haberler Güncel CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun yılbaşı fotoğrafında rakı yok, 10 aylıkken SSK'lı yaptırdığı torunu ve vav tablosu var
            SON DAKİKA