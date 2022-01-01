2022 yeni yıl mesajları resimli ve resimsiz! En güzel, anlamlı, duygusal, aşk dolu, sağlık dilekli yeni yıl mesajları, sözleri!

Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

İleride geride bıraktığımızdan çok daha iyi şeyler var. Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için umut et. Yeni yılın en görkemli ışığı tatlı umut!

En kötü günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelerle dolu geçmesi dileğiyle mutlu yıllar..

İleride geride bıraktığımızdan çok daha iyi şeyler var. Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için umut et. Yeni yılın en görkemli ışığı tatlı umut!

Öncelikle yeni yıl herkese sağlık huzur mutluluk getirsin. Tüm dileklerimizin gerçekleştiği, başarılı mutlu huzurlu bir yıl olsun, Her türlü şiddetin azaldığı bir yıl olmasını temenni ediyorum.