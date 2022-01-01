2022 resmi tatiller takvimi! Bu sene Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 bayram tatilleri kaç gün olacak?

DİNİ BAYRAM TARİHLERİ

Yukarıda da belirtildiği gibi İslam dünyası için en önemli iki bayram olarak bilinen Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri her yıl değişiklik göstermektedir. 2022 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen tarihler aşağıdaki gibidir.

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın sembolü olan Ramazan Bayramı tatili 3 günden oluşmaktadır. Bayramın bir gün öncesi arife olarak kabul edilir. 2022 yılında Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 4 Mayıs Çarşamba gününe kadar devam edecektir.

Kurban ibadetini yerine getirdiğimiz, eş dost akrabalarımız ile iyi ilişkilerimizi pekiştirdiğimiz Kurban Bayramı tatili 4 gün sürmektedir. Kurban Bayramı tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecektir.