Çalışanlar ve öğrenciler tarafından 2022 resmi tatil takvimi merak edilip araştırılmaya başlandı. 2022 senesinde resmi tatillerin ne zaman ve kaç gün süreceği merak ediliyordu. 2022 resmi tatil günleri takvimi yayınlandı. Peki, 2022 resmi tatiller takvimi! Bu sene Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 bayram tatilleri kaç gün olacak? İşte cevabı...
2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ BELLİ OLDU!
Yeni yıl ile birlikte tüm vatandaşlar 2022 yılına ait takvimleri kullanmaya başlayacak. Bizde 2022 yılında kutlanacak resmi tatil günlerini sizler için 3 (üç) başlıkta topladık. İşte bu yıla ait tüm tatil tarihleri;
2022 GENEL TATİL TARİHLERİ
1 Ocak Yılbaşı tatili; Yeni yılın ilk günü olarak kutlanacak. Yeni yılın ilk tatili olma özelliğini taşıyan bu gün 2022 yılında Cumartesi gününe denk gelmektedir.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma ; Türkiye'de ilk kez 1923 yılında resmi olarak kutlanmaya başlanan ve halk tabiriyle "İşçi Bayramı" olarak da bilinen bu tatil günü ülkemizde 22 Nisan 2009 tarihinden itibaren Emek ve Dayanışma günü olarak kabul edilmiştir. 2022 yılında 1 Mayıs günü Pazar gününe denk gelmektedir.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ; 2016 yılında özgürlük ve demokrasi mücadelesi verirken hayatını kaybeden 240 kişiyi anmak amacıyla kutlanan resmi tatildir. 2022 yılında 15 Temmuz, Cuma gününe denk gelmektedir.