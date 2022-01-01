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    • 01.01.2022 11:41
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    15 karne tatili ne zaman 2022? Sömestr, yarı yıl tatili hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi

    15 karne tatili ne zaman 2022? Tüm Türkiye’deki milyonlarca öğrenci yılbaşı tatilinin ardından diğer tarihlerin araştırmasına başladı ve en merak edilen, uzun süren 15 tatil oldu. Karneleri alacakları günü iple çeken öğrenciler 15 tatili hangi tarihler arasında yapacaklarını ders notlarının nasıl geleceğini şimdiden heyecanla bekler oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre tarihler belli oldu. Peki Sömestr, yarı yıl tatili hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    15 karne tatili ne zaman 2022?

    15 karne tatili ne zaman 2022? Sömestr, yarı yıl tatili hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs nedeniyle uzun süre okullarından ayrı kalan ve 6 Eylül itibariyle yüzyüze eğitime başlayan milyonlarca öğrenci heyecanla ve merakla tatil tarihlerini araştırmaya başladı. En çok merak edilen ise 15 tatil yani karnelerin alınacağı gün oldu. İşte tüm bilgiler...

    15 KARNE TATİLİ NE ZAMAN 2022?

    Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi ile yarıyıl tatili (sömestr tatili) tarihi belli oldu. Ocak ayında başlayacak olan yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

    2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

    Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.

    2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

    İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2022 Pazar günü başlayıp 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek

    2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.

        UZAKTAN EĞİTİM OLACAK MI?

        Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve valiliklere gönderilen yazıda evde eğitim hizmetinin velinin talebi ve özel hizmetleri kurulu kararı doğrultusunda evde yüz yüze yapılabileceği gibi uzaktan canlı ders olarak da yapılabilmesine ilişkin taleplerin Bakanlığa intikal ettiği vurgulandı.

        Bu kapsamda evde eğitim hizmetinin covid-19 salgını süresince öğrenci velisinin talebi dikkate alınarak özel eğitim hizmetleri kurulunun kararı doğrultusunda evde yüz yüze veya uzaktan canlı ders olarak da yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.

        EVDE EĞİTİM HİZMETİ NEDİR?

        Evde eğitim hizmeti, sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere sunulan hizmettir. En az 12 hafta süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanamayacak öğrenciler sağlık raporu ile belgelendirilerek özel eğitim ihtiyacından yararlanabilir. Öğrenciler evde eğitim hizmetine veli başvuru dilekçesi, öğrenci belgesi ile müracaat edebilir.

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        MEB'in takvimine göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatil: 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak olan ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karneleri ile 3 aylık yaz tatiline çıkacak.
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