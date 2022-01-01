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    1 Ocak 2022 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları! MPİ 1 Ocak 2022 Cumartesi Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı!

    Büyük ödülle şans oyunu sevenlerin gözdesi haline gelen Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi gerçekleştiriliyor. Yeni yılın ilk Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Saat 21:30’da başlayacak çekiliş Milli Piyango TV’den canlı olarak izlenebilecek. Bilet sorgulama işlemleri ise “millipiyangoonline.com” adresinde olacak. Peki, 1 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 1 Ocak 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto kazanan numalalar hangileri? İşte Milli Piyango 1 Ocak 2022 Çılgın sayısal loto sonuç sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    1 Ocak 2022 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları!

    Şans oyunlarını yakından takip eden ve kupon dolduran vatandaşlar Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı araştırmalarını hızlandırdı. 2022 yılının ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi için nefesler tutuldu ve heyecan dolu geri sayım başladı. Büyük ikramiyenin hayalini kuranlar kuponlarında oynadıklara rakamların şanslı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 1 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 1 Ocak 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto kazanan numalalar hangileri? İşte Milli Piyango 1 Ocak 2022 Çılgın sayısal loto sonuç sorgulama ekranı!

    1 OCAK 2022 SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Sayısal çekilişi cumartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 21:30'da başlayacak çekiliş Milli Piyango TV'den canlı olarak izlenecek. Bilet sorgulama işlemleri ise "millipiyangoonline.com" adresinde olacak. Yaklaşık 5-6 dakika sürecek çekiliş sonrasında tüm talihli rakamlar belirlenmiş olacak.

    Haftada üç kez çekilişi yapılan şans oyununda talihli adayları kolon başı 3 TL'lik ücret ödeyerek oyunu oynayabiliyorlar. Oyun Milli Piyango Online aracılığıyla, mobil uygulama üzerinden ve bayiler aracılığıyla oynanabilir.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

    Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

    Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

        Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

        Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

        İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

        Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

        Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

        Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

        Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

        Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

        18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.
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        Haberler Güncel 1 Ocak 2022 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları! MPİ 1 Ocak 2022 Cumartesi Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı!
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