Yılbaşı 2022 Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile, şehre çıktı? 120 milyon TL büyük ikramiye kime çıktı? İşte o iller...

Yılbaşı 2022 Milli Piyango büyük ikramiyeyi kazanan talihli numaralar ve ikramiyenin kime çıktığı merak konusu oluyor. 120 milyonluk ikramiyenin sahibi bu akşam belli oluyor. Bu bağlamda bilet alanlar hem biletine bir ikramiye isabet edip etmediğini merak ederken büyük ödülün hangi şehre çıktığını araştırıyor. Peki, Yılbaşı 2022 Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı? Milli Piyango ikramiyesi hangi ile (şehre) çıktı? İşte merak edilenler...

120 MİLYON TL BÜYÜK İKRAMİYE KİME, HANGİ İLE ÇIKAR?

120 milyon TL büyük ikramiyenin çıktığı il henüz belli olmadı. Çünkü büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2022 Cuma günü saat 23:00'te yapılacak. Büyük ikramiye, herhangi bir bilete isabet edene kadar devam edecek. Noter huzurunda ve canlı olarak yapılan çekilişler, Millî Piyango İdaresi'nin YouTube kanalında yayınlanıyor. Ayrıca büyük ikramiye çekilişi de Kanal D ekranlarından canlı olarak aktarılacak.