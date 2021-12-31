Yılbaşı 2022 Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile, şehre çıktı? 120 milyon TL büyük ikramiye kime çıktı? İşte o iller...

Yılbaşı 2022 Milli Piyango büyük ikramiyeyi kazanan talihli numaralar ve ikramiyenin kime çıktığı merak konusu oluyor. 120 milyonluk ikramiyenin sahibi bu akşam belli oluyor. Bu bağlamda bilet alanlar hem biletine bir ikramiye isabet edip etmediğini merak ederken büyük ödülün hangi şehre çıktığını araştırıyor. Peki, Yılbaşı 2022 Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı? Milli Piyango ikramiyesi hangi ile (şehre) çıktı? İşte merak edilenler...
120 MİLYON TL BÜYÜK İKRAMİYE KİME, HANGİ İLE ÇIKAR?
120 milyon TL büyük ikramiyenin çıktığı il henüz belli olmadı. Çünkü büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2022 Cuma günü saat 23:00'te yapılacak. Büyük ikramiye, herhangi bir bilete isabet edene kadar devam edecek. Noter huzurunda ve canlı olarak yapılan çekilişler, Millî Piyango İdaresi'nin YouTube kanalında yayınlanıyor. Ayrıca büyük ikramiye çekilişi de Kanal D ekranlarından canlı olarak aktarılacak.
2022'DE MİLLİ PİYANGO İDARESİNİN DAĞITACAĞI İKRAMİYELER
1 adet 120 milyon Türk lirası,
2 adet, 12 milyon Türk lirası,
10 adet, 1 milyon 200 bin Türk lirası,
40 adet, 120 bin Türk lirası,
100 adet, 12 bin Türk lirası,
200 adet, 6 bin Türk lirası,
Bin adet, 2 bin Türk lirası,
On bin adet, bin Türk lirası,
40 bin adet, 500 Türk lirası,
200 bin adet 300 Türk lirası,
700 bin adet 240 Türk lirası,
2 milyon adet 120 Türk lirası,
63 adet teselli ikramiyesi 120 bin Türk lirası,
Toplamda, 2 milyon 951 bin 416 adet bilete toplamda 670 milyon 760 bin Türk lirası ikramiye verilecek.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAATLERİ
Saat 17:00'de başlayan Milli Piyango çekilişi, 18:30, 20:30 ve 23:00 olmak üzere 4 bölümde tamamlanıyor.
Büyük ikramiye olan 120 milyon Türk lirası çekilişi ise 23:00'te yapılacak.
Çekiliş takvimi ise şöyle;
Saat 17:00: 12 bin Türk lirası - 12 milyon Türk lirası kazanan numaların çekilişi
Saat 18:30: 6 bin Türk lirası kazanan numaraların çekilişi
Saat 20:30: 240 Türk lirası - 2 bin Türk lirası kazanan numaraların çekilişi
Saat 23:00: 120 milyon Türk lirası ve amorti çekilişi