SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında imza attığı projeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık, yola devam dedik, gece gündüz çalıştık. 2021 yılında neler mi yaptık… İsterseniz şöyle bir özet geçelim…" paylaşımı yaptı. Sonrasında ise 2021 yılındaki icraatleri tek tek paylaştı.

İşte 2021'de imza atılan icraatler: