Savcı, Allah'a hakaret eden eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç'e soruşturma açtı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Kur'an-ı Kerim eğitimine "orta çağ zihniyeti" demesi toplumda sert tepkiler yükselirken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Allah'a ve dini İslam'a hakaret eden CHP'li Birinç, "Bu Allah nasıl Allah ki Türkiye'nin içine etmeyi and etmiş, elçi olarak da AKP görevlendirilmiş" sözlerini sarf etmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN