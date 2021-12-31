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    • 31.12.2021 17:23
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    Milli Piyango parası nasıl alınır? 2022 Milli Piyango yılbaşı ikramiyeleri tam, yarım, çeyrek bilet kazananlar ödemeleri nereden alır?

    Milli Piyango çekilişine katılan kişiler ödemeler hakkında araştırmalara başladı. 2022 yılbaşı çekilişi için bilet alanlar kazandığı parayı nereden temin edebileceğini merak ediyor. Peki, Milli Piyango parası nasıl alınır?2022 Milli Piyango yılbaşı ikramiyeleri tam, yarım, çeyrek bilet ödemeleri nereden alınır? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Milli Piyango parası nasıl alınır 2022?

    Milli Piyango parası nasıl alınır? 2022 Milli Piyango yılbaşı ikramiyeleri tam, yarım, çeyrek bilet kazananlar ödemeleri nereden alır? Sorusu gündemde merak edilenler arasında yer alıyor. Bilet alanlar isabet ettiği rakamın ikramiye tutarını nereden alabileceğini merak ediyor. İşte detaylar!

    MİLLİ PİYANGO AMORTİ PARASI NEREDEN ALINIR 2022

    Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

    Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

    Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

    MİLLİ PİYANGO ÖDEMELERİ BANKADAN ALINIR MI?

    Milli piyango idaresinden çek olarak aldığınız ödemenizi bankaya giderek bozdurabilir, kişisel hesabınıza aktarılmasını talep edebiliriz. Ancak çok yüksek bir tutarda ikramiye kazandıysanız bunun için şube müdürüyle iletişime geçebilir ve ikramiyenizi müdürle birlikte alabilirsiniz. Yine aynı şekilde kazanmış olduğunuz ikramiyenin hesabınıza aktarılması yönündeki talebinizi şube müdürü ile paylaşabilirsiniz. Zira yüksek tutarda ikramiye kazanmanız halinde bu yöntemi uygulamanız daha sağlıklı olacaktır.

        BİLETİN SÜRESİ GEÇER Mİ?

        İkramiye isabet eden milli piyango biletinin bir sene içerisinde tahsilatının yapılması gerekir. Çekiliş tarihini takiben bir yıl içerisinde tahsil edilmeyen ikramiye zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan bilet için ödeme yapılması söz konusu değildir. Zaman aşımı süresinin hafta sonuna denk gelmesi halinde hafta sonunu takip eden ilk iş gününde ikramiyenizi tahsil edebilirsiniz.

        YIRTILAN BİLETE NE OLUR?

        İdare ve satış merkezlerinde yapılacak inceleme neticesinde yırtılan biletlere ikramiye ödemesi yapılabilir. Ancak bunun için yapılacak olan incelemenin olumlu sonuçlanması gerekiyor. Yani bu soruya net bir cevap vermek doğru olmaz.
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        Haberler Güncel Milli Piyango parası nasıl alınır? 2022 Milli Piyango yılbaşı ikramiyeleri tam, yarım, çeyrek bilet kazananlar ödemeleri nereden alır?
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