Milli Piyango parası nasıl alınır? 2022 Milli Piyango yılbaşı ikramiyeleri tam, yarım, çeyrek bilet kazananlar ödemeleri nereden alır? Sorusu gündemde merak edilenler arasında yer alıyor. Bilet alanlar isabet ettiği rakamın ikramiye tutarını nereden alabileceğini merak ediyor. İşte detaylar!
MİLLİ PİYANGO AMORTİ PARASI NEREDEN ALINIR 2022
Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.
Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.
MİLLİ PİYANGO ÖDEMELERİ BANKADAN ALINIR MI?
Milli piyango idaresinden çek olarak aldığınız ödemenizi bankaya giderek bozdurabilir, kişisel hesabınıza aktarılmasını talep edebiliriz. Ancak çok yüksek bir tutarda ikramiye kazandıysanız bunun için şube müdürüyle iletişime geçebilir ve ikramiyenizi müdürle birlikte alabilirsiniz. Yine aynı şekilde kazanmış olduğunuz ikramiyenin hesabınıza aktarılması yönündeki talebinizi şube müdürü ile paylaşabilirsiniz. Zira yüksek tutarda ikramiye kazanmanız halinde bu yöntemi uygulamanız daha sağlıklı olacaktır.