Milli Piyango Bilet Sorgulama - 2022 Yılbaşı MPİ Bilet Numarası İle Online Ve Hızlı Bilet Sorgulama Ekranı Sayfamızda

2022 Yılbaşı Milli Piyango Sonuçları ve Milli Piyango Bileti Sorgulama Ekranı!
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Her yeni yılda olduğu gibi bu yeni yılda da zengin olma hayalleri kuran milyonlarca kişi çok sayıda bilet satın aldılar. 2022 yılına mutlu bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak çekiliş sonrasında sonuçları ise nereden öğreneceklerini merak etmeye başladı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi sorgulama işlemleri için vatandaşların Milli Piyango online adresine giriş yaparak; ''Bilet Numarası'' ve ''Çekiliş Tarihi'' bölümlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecekler.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Ne Zaman, Saat Kaçta Yapılacak?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi her yıl olduğu gibi 31 Aralık Cuma gecesi canlı yayınla belli gerçekleştirilecek. İkramiye çekilişlerine saat 17.00'den itibaren başlanacak. 12.000 TL – 12 Milyon TL arasında kazanan numaralar için çekiliş saati 17.00 olarak belirlenmiştir. 6.000 TL kazanan numaralar 18.30'da ve 240 – 2.000 TL arasında kazanan talihliler ise 20.30'da yapılacak çekilişler takip edilecek.
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ise saat 23.00'de gerçekleştirilecek canlı yayınla yapılacak. Günün talihli numarası ise aynı dakikalarda çekiliş sonrasında resmi web sayfası üzerinden online olarak sorgulanabilecek.
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Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi Ne Kadar?
Milli Piyango İdaresi tarafından yılbaşı özel çekilişi için bu yıl belirlenen büyük ikramiye ödülü tam 120 milyon Türk Lirası olarak açıklandı. Milli Piyango yılbaşı çekilişleri kapsamında talihlilere dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olarak belirlendi.
31 Aralık'ta belli olacak ikramiye sonuçlarını vatandaşların online sorgulama ekranı üzerinden öğrenmeleri sağlanacak. Canlı yayınla noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişi takip etmek isteyen vatandaşlar ise Milli Piyango Online adresi üzerinden canlı yayını izleyebilecekler.
Milli Piyango Yılbaşı Biletleri Kaç Para?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında tam bilet fiyatı 120 TL olarak belirlendi. Çekiliş tarihine kadar satışı gerçekleştirilecek bilet arasında yarım bilet fiyatı ise 60 TL olarak açıklandı. Çeyrek bilet alarak çekilişe hak kazanmak isteyen vatandaşlar ise yılbaşı çeyrek biletini 30 TL ödeyerek satın alabilecekler. Biletler online olarak veya bayilerden vatandaşlar tarafından satın alınabilecek.
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