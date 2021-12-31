120 milyon TL'lik milli piyangonun çekiliş sonuçlarına çok az bir süre kaldı. Büyük ikramiye hayaliyle bilet alan kişiler Milli Piyango sonuçlarına ve bilet sorgulama işlemlerine ulaşmak istiyor. Tüm Türkiye'de büyük bir heyecanla beklenen çekiliş öncesi hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de Milli Piyango 2022 Yılbaşı son 1-2-3-4-5 rakama göre ne kadar ikramiye verileceği oldu. Peki, Milli Piyango 2022 Yılbaşı son 1-2-3-4-5 rakama göre ne kadar ikramiye veriyor? Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı çekilişi kazandıran numaralar!
2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. Tüm yurtta büyük bir heyecanla beklenen çekiliş öncesi hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 5 bilenin ne kadar kazanacağı oldu.
MİLLİ PİYANGO 2,3,4,5 BİLENE NE KADAR İKRAMİYE VERİLİYOR?
Geçtiğimiz yıl 2, 3, 4 ve 5 bilene dağıtılan ödüller şu şekildeydi;
2021 Yılı Son 2 Rakamı Doğru Bilenler: 140 TL İkramiye
2021 Yılı Son 3 Rakamı Doğru Bilenler: 200 TL
2021 Yılı Son 4 Rakamı Doğru Bilenler: 300 TL
2021 Yılı Son 5 Rakamı Doğru Bilenler: 400 TL
Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.
Milli Piyango 2022 Yılbaşı Çekilişinde büyük ikramiye tam 120 Milyon TL olarak belirlendi.
2022 yılbaşı için amorti rakamları ise henüz belli olmadı. Milli Piyango'nun 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye verileceği 31 Aralık 2021'de gerçekleştirilecek olan Yılbaşı çekilişinden sonra belli olacak.
Yılbaşı özel çekilişinde kazanan talihli 120 milyon liralık ikramiyenin sahibi olacak.
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.