120 milyon TL'lik milli piyangonun çekiliş sonuçlarına çok az bir süre kaldı. Büyük ikramiye hayaliyle bilet alan kişiler Milli Piyango sonuçlarına ve bilet sorgulama işlemlerine ulaşmak istiyor. Tüm Türkiye'de büyük bir heyecanla beklenen çekiliş öncesi hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de Milli Piyango 2022 Yılbaşı son 1-2-3-4-5 rakama göre ne kadar ikramiye verileceği oldu. Peki, Milli Piyango 2022 Yılbaşı son 1-2-3-4-5 rakama göre ne kadar ikramiye veriyor? Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı çekilişi kazandıran numaralar!