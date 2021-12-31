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    • 31.12.2021 16:52
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    • 31.12.2021 16:52
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    Milli Piyango 2022 Yılbaşı son 1-2-3-4-5 rakama göre ne kadar ikramiye veriyor? Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı çekilişi kazandıran numaralar!

    Yeni yıla sadece sayılı saatler kaldı. 2021 yılını omzunda koca bir talih kuşu ile geride bırakmak isteyenler soluğu Milli Piyango bileti kuyruklarında aldıç 2022'yi sağlıklı, huzurlu geçirmenin yanında bol kazançlı, bol paralı bir başlangıç yapmak isteyenler için Milli Piyango çekiliş sonuçlarına haberimizde yer verdik. 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 120 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini buluyor. Çekilişte büyük ikramiye ile birlikte son 5 rakamını tutturan talihliler de kazanacak. Bu bağlamda arama motorlarında, Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango 2022 Yılbaşı son 1-2-3 rakama göre ne kadar ikramiye veriyor? İşte sayıya göre ikramiye tutarları!

    takvim.com.tr
    Milli Piyango 2022 Yılbaşı son 1-2-3-4-5 rakama göre ne kadar ikramiye veriyor?

    120 milyon TL'lik milli piyangonun çekiliş sonuçlarına çok az bir süre kaldı. Büyük ikramiye hayaliyle bilet alan kişiler Milli Piyango sonuçlarına ve bilet sorgulama işlemlerine ulaşmak istiyor. Tüm Türkiye'de büyük bir heyecanla beklenen çekiliş öncesi hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de Milli Piyango 2022 Yılbaşı son 1-2-3-4-5 rakama göre ne kadar ikramiye verileceği oldu. Peki, Milli Piyango 2022 Yılbaşı son 1-2-3-4-5 rakama göre ne kadar ikramiye veriyor? Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı çekilişi kazandıran numaralar!

    2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. Tüm yurtta büyük bir heyecanla beklenen çekiliş öncesi hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 5 bilenin ne kadar kazanacağı oldu.

    MİLLİ PİYANGO 2,3,4,5 BİLENE NE KADAR İKRAMİYE VERİLİYOR?

    Geçtiğimiz yıl 2, 3, 4 ve 5 bilene dağıtılan ödüller şu şekildeydi;

    2021 Yılı Son 2 Rakamı Doğru Bilenler: 140 TL İkramiye

    2021 Yılı Son 3 Rakamı Doğru Bilenler: 200 TL

    2021 Yılı Son 4 Rakamı Doğru Bilenler: 300 TL

    2021 Yılı Son 5 Rakamı Doğru Bilenler: 400 TL

    Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

    Milli Piyango 2022 Yılbaşı Çekilişinde büyük ikramiye tam 120 Milyon TL olarak belirlendi.

    2022 yılbaşı için amorti rakamları ise henüz belli olmadı. Milli Piyango'nun 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye verileceği 31 Aralık 2021'de gerçekleştirilecek olan Yılbaşı çekilişinden sonra belli olacak.

    Yılbaşı özel çekilişinde kazanan talihli 120 milyon liralık ikramiyenin sahibi olacak.

    Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

        MİLLİ PİYANGO SON İKİ RAKAM NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

        Milli Piyango son iki rakama göre ikramiye kazananlar amortiden bir önceki ikramiyeyi almaya hak kazanırlar. Milli Piyango yılbaşı sonuçları, 31.12.2021 tarihinde gerçekleştirilecek çekiliş ile belli olacaktır.

        Geçtiğimiz yıl açıklanan sonuçlara göre 200 TL kazanan numaralar 05 10 21 24 31 79 87, amorti kazanan numaralar 0 ve 5 oldu.

        SON 1 RAKAM NE KADAR KAZANIR?

        Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

        Amorti biletin değeri biletin değeri kadardır yani kişi bileti alırken ne kadar para verdiyse amorti ikramiyesini de o kadar alır. 2021 yılbaşı çekilişinde amorti rakamları "0" ve "5" olarak belirlenmişti.
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