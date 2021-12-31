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    • Güncel
    • 31.12.2021 21:34
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    • 31.12.2021 21:34
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    Milli Piyango 2022 amorti sorgulama: Yılbaşı bilet amorti numarası nedir? MPİ amorti sonuçları!

    2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı. Yeni yıla milyonluk ikramiyenin sahibi olarak girmek isteyen milyonlarca vatandaş yetkili bayilerden Milli Piyango bileti satın aldı. Bu kapsamda özellikle 120 milyonluk ikramiyenin sahibi ve amorti numaraları araştırılıyor. Akşam saatleriyle birlikte konu hakkında araştırmalar artışa geçti. Peki, Milli Piyango 2022 amorti sorgulama nasıl yapılır? Yılbaşı bilet amorti numarası nedir? İşte 2022 MPİ amorti sonuçları!

    Milli Piyango 2022 amorti sorgulama!

    Milli Piyango çekilişleri saat 17.00 itibariyle başladı ve sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlar büyük ikramiyenin talihlisi olabilmek için biletlerini satın alarak merakla çekilişlerin yapılacağı saate odaklandı. Sonuçlar açıklandığı an milyonlar bilet numaralarını kontrol ederek şanslı isim olup olmadığını merak ediyor. Peki, yılbaşı bilet amorti numarası nedir? İşte MPİ amorti sonuçları ve Milli Piyango 2022 amorti sorgulama işlemi hakkında bilgiler...

    MİLLİ PİYANGO 2022 AMORTİ SORGULAMA

    2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti ile ikramiye kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

    MİLLİ PİYANGO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

    17.00: 12.00 TL - 12.000.000 TL kazanan numaralar

    18.30: 6.000 TL kazanan numaralar

    20.30: 240 TL - 2.000 TL kazanan numaralar

    23.00: 120.000.000 TL ve amorti kazanan numaralar açıklanacak.

        MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

        Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

        Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

        Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

        NASIL KAZANIRIM?

        Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

        Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı
        Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı
        Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

        Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

        Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

        Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
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        Haberler Güncel Milli Piyango 2022 amorti sorgulama: Yılbaşı bilet amorti numarası nedir? MPİ amorti sonuçları!
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