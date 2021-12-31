Milli Piyango 2022 amorti sorgulama: Yılbaşı bilet amorti numarası nedir? MPİ amorti sonuçları!

Milli Piyango çekilişleri saat 17.00 itibariyle başladı ve sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlar büyük ikramiyenin talihlisi olabilmek için biletlerini satın alarak merakla çekilişlerin yapılacağı saate odaklandı. Sonuçlar açıklandığı an milyonlar bilet numaralarını kontrol ederek şanslı isim olup olmadığını merak ediyor. Peki, yılbaşı bilet amorti numarası nedir? İşte MPİ amorti sonuçları ve Milli Piyango 2022 amorti sorgulama işlemi hakkında bilgiler...
MİLLİ PİYANGO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?
17.00: 12.00 TL - 12.000.000 TL kazanan numaralar
18.30: 6.000 TL kazanan numaralar
20.30: 240 TL - 2.000 TL kazanan numaralar
23.00: 120.000.000 TL ve amorti kazanan numaralar açıklanacak.