HIZLI AMORTİ SORGULA! Milli Piyango çekiliş amorti sonuçları açıklandı mı? Amorti çıkan biletin parası nereden alır?

Yeni yıl yılbaşı çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar Milli Piyango hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Tam bilet almak isteyenler 120 TL, yarım bilet almak isteyenler 60 TL, çeyrek bilet almak isteyenler de 30 TL ödedi. Gözler çekiliş sonuçlarında. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon lira olarak açıklandı. 2022 yılbaşı çekilişi bu akşam 17.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Peki Amorti açıklandı mı, kime çıktı? 2022 Amorti sonuçları belli oldu mu? Amorti çıkan biletin parası nereden alır?
12 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR
2683183
4552864
1 MİLYON 200 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
2235206
2364344
2879455
3055229
4077312
4907435
7141746
7333210
7728011
7728896
AMORTİ AÇIKLANDI MI?
Amorti sonuçları saat 23:00'da yapılacak çekiliş ile belli olacak. 23.00'te hem büyük ikramiye hem de amorti rakamları ortaya çıkacak.
AMORTİ NE DEMEK?
Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur.