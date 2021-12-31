HIZLI AMORTİ SORGULA! Milli Piyango çekiliş amorti sonuçları açıklandı mı? Amorti çıkan biletin parası nereden alır?

Yeni yıl yılbaşı çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar Milli Piyango hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Tam bilet almak isteyenler 120 TL, yarım bilet almak isteyenler 60 TL, çeyrek bilet almak isteyenler de 30 TL ödedi. Gözler çekiliş sonuçlarında. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon lira olarak açıklandı. 2022 yılbaşı çekilişi bu akşam 17.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Peki Amorti açıklandı mı, kime çıktı? 2022 Amorti sonuçları belli oldu mu? Amorti çıkan biletin parası nereden alır?

12 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

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