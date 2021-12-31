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    • 31.12.2021 19:53
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    • 31.12.2021 19:53
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    HIZLI AMORTİ SORGULA! Milli Piyango çekiliş amorti sonuçları açıklandı mı? Amorti çıkan biletin parası nereden alır?

    Milli Piyango çekiliş sonuçları milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. 31 Aralık Cuma akşamı gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile kazanan numaralar tek tek açıklanıyor. Yılbaşı çekilişi için en çok araştırılan konular arasında amorti yer alıyor. Peki Amorti açıklandı mı, kime çıktı? 2022 Amorti sonuçları belli oldu mu? Amorti çıkan biletin parası nereden alır? İşte 2022 yılbaşı Milli piyango çekilişi kazanan rakamlar...

    Milli Piyango çekiliş amorti sonuçları açıklandı mı?

    Yeni yıl yılbaşı çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar Milli Piyango hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Tam bilet almak isteyenler 120 TL, yarım bilet almak isteyenler 60 TL, çeyrek bilet almak isteyenler de 30 TL ödedi. Gözler çekiliş sonuçlarında. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon lira olarak açıklandı. 2022 yılbaşı çekilişi bu akşam 17.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Peki Amorti açıklandı mı, kime çıktı? 2022 Amorti sonuçları belli oldu mu? Amorti çıkan biletin parası nereden alır?

    12 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

    2683183

    4552864

    1 MİLYON 200 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

    2235206

    2364344

    2879455

    3055229

    4077312

    4907435

    7141746

    7333210

    7728011

    7728896

    AMORTİ AÇIKLANDI MI?

    Amorti sonuçları saat 23:00'da yapılacak çekiliş ile belli olacak. 23.00'te hem büyük ikramiye hem de amorti rakamları ortaya çıkacak.

    AMORTİ NE DEMEK?

    Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur.
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    Haberler Güncel HIZLI AMORTİ SORGULA! Milli Piyango çekiliş amorti sonuçları açıklandı mı? Amorti çıkan biletin parası nereden alır?
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