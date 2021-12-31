Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi Ne Kadar?

Milli Piyango İdaresi tarafından yılbaşı özel çekilişi için bu yıl belirlenen büyük ikramiye ödülü tam 120 milyon Türk Lirası olarak açıklandı. Milli Piyango yılbaşı çekilişleri kapsamında talihlilere dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olarak belirlendi.

31 Aralık'ta belli olacak ikramiye sonuçlarını vatandaşların online sorgulama ekranı üzerinden öğrenmeleri sağlanacak. Canlı yayınla noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişi takip etmek isteyen vatandaşlar ise Milli Piyango Online adresi üzerinden canlı yayını izleyebilecekler.

Milli Piyango Yılbaşı Biletleri Kaç Para?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında tam bilet fiyatı 120 TL olarak belirlendi. Çekiliş tarihine kadar satışı gerçekleştirilecek bilet arasında yarım bilet fiyatı ise 60 TL olarak açıklandı. Çeyrek bilet alarak çekilişe hak kazanmak isteyen vatandaşlar ise yılbaşı çeyrek biletini 30 TL ödeyerek satın alabilecekler. Biletler online olarak veya bayilerden vatandaşlar tarafından satın alınabilecek.