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    • 31.12.2021 15:46
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    • 31.12.2021 15:46
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    2022 yılbaşı Milli Piyango son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri? Son 4 5 rakam ne kadar, kaç TL veriyor?

    Yılbaşı Milli Piyango ikramiyesi hakkında yapılan araştırmalar artış gösterdi. Bayilerde bilet alarak büyük ikramiyenin sahibi olma hayali kuran milyonlarca kişi akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte hangi bilete ne kadar ikramiye isabet ettiği öğrenmek istiyor. Özellikle 2022 yılbaşı Milli Piyango son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar araştırılıyor. Peki, 2022 yılbaşı Milli Piyango son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri? Son 4 5 rakam ne kadar, kaç TL veriyor? İşte merak edilenler...

    Milli Piyango son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar!

    120 milyon büyük ödülün olduğu Milli Piyango çekilişleri bugün saat 17.00'de başlayacak. Saat 23.00'te büyük ikramiyenin sahibinin belli olacağı Milli Piyango'da hangi bilete ne kadar ikramiye isabet ettiği de araştırılıyor. Bu bağlamda özellikle son saatlerde son 2 ve 3 rakama göre ikramiye kazanan numaralar araştırılır oldu. Peki, 2022 yılbaşı Milli Piyango son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri? Son 4 5 rakam ne kadar, kaç TL veriyor? İşte detaylar...

    2022 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO SON 4 VE 5 RAKAMA GÖRE KAZANAN NUMARALAR

    2022 yılbaşı Milli Piyango son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

    MİLLİ PİYANGO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

    17.00: 12.00 TL - 12.000.000 TL kazanan numaralar

    18.30: 6.000 TL kazanan numaralar

    20.30: 240 TL - 2.000 TL kazanan numaralar

    23.00: 120.000.000 TL ve amorti kazanan numaralar açıklanacak.

        MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

        Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

        Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

        Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

        NASIL KAZANIRIM?

        Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

        Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı
        Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı
        Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

        Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

        Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

        Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
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        Haberler Güncel 2022 yılbaşı Milli Piyango son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri? Son 4 5 rakam ne kadar, kaç TL veriyor?
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