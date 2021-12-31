2022 yılbaşı Milli Piyango çekilişleri için heyecan arttı. Bayilerde bilet alarak büyük ikramiyenin sahibi olma hayali kuran milyonlarca kişi akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte hangi bilete ne kadar ikramiye isabet ettiği öğrenmek istiyor. Özellikle 2022 yılbaşı Milli Piyango son 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar araştırılıyor. Peki, 2022 yılbaşı Milli Piyango son 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar hangileri? Son 2 3 rakam ne kadar, kaç TL veriyor? İşte detaylar...
2022 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO SON 2 VE 3 RAKAMA GÖRE KAZANAN NUMARALAR
2022 yılbaşı Milli Piyango son 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
MİLLİ PİYANGO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?
17.00: 12.00 TL - 12.000.000 TL kazanan numaralar
18.30: 6.000 TL kazanan numaralar
20.30: 240 TL - 2.000 TL kazanan numaralar
23.00: 120.000.000 TL ve amorti kazanan numaralar açıklanacak.