2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 240 TL ikramiye kazanan numaralar! MPİ 2022 yılbaşı 240 TL kazanan rakamlar...

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango büyük çekilişi öncesi vatandaşlar ikramiye tutarını merak ediyor. 31 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan canlı çekilişle şanslı numaraları belli olacak 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı tam 120 milyon Türk Lirası. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.