2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı. Yeni yıla milyonluk ikramiyenin sahibi olarak girmek isteyen milyonlarca vatandaş yetkili bayilerden Milli Piyango bileti satın aldı. Peki, 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2 bin TL ikramiye kazanan numaralar hangileri? MPİ 2.000 lira kazanan rakamlar açıklandı mı? İşte detaylar...
2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ 2 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?
2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2 bin TL ikramiye kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
MİLLİ PİYANGO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?
17.00: 12.00 TL - 12.000.000 TL kazanan numaralar
18.30: 6.000 TL kazanan numaralar
20.30: 240 TL - 2.000 TL kazanan numaralar
23.00: 120.000.000 TL ve amorti kazanan numaralar açıklanacak.