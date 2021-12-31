Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milyonlar büyük ikramiyenin talihlisi olabilmek için biletlerini satın alarak merakla çekilişlerin yapılacağı saate odaklandı. Sonuçlar açıklandığı an milyonlar bilet numaralarını kontrol ederek şanslı isim olup olmadığını merak ediyor. Peki, 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 12 milyon TL ikramiye kazanan numaralar hangileri? MPİ 12.000.000 lira kazanan rakamlar nelerdir? İşte merak edilenler...
2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ 12 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?
2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 12 milyon TL ikramiye kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
MİLLİ PİYANGO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?
17.00: 12.00 TL - 12.000.000 TL kazanan numaralar
18.30: 6.000 TL kazanan numaralar
20.30: 240 TL - 2.000 TL kazanan numaralar
23.00: 120.000.000 TL ve amorti kazanan numaralar açıklanacak.