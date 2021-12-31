2022 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonucu 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar! MPİ 2022 12 bin TL kazanan rakamlar sıralı tam liste!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango bayilerinden bilet alan vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren arama motorlarında 12 bin TL Milli Piyango sonuçlarını araştırmaya başladı. Son saatlerde Milli Piyango ile ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar haberimizde yer alıyor. İşte detaylar!
2022 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO 12.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
MİLLİ PİYANGO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?
17.00: 12.00 TL - 12.000.000 TL kazanan numaralar
18.30: 6.000 TL kazanan numaralar
20.30: 240 TL - 2.000 TL kazanan numaralar
23.00: 120.000.000 TL ve amorti kazanan numaralar açıklanacak.