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    • 31.12.2021 16:53
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    • 31.12.2021 16:53
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    2022 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonucu 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar! MPİ 2022 12 bin TL kazanan rakamlar sıralı tam liste!

    2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar saat 17:00'de belli olacak. Büyük ikramiye (120 Milyon TL) çekilişi saat 23:00’da yapılacak. Online veya bayilerden bilet alanlar 12 bin TL kazanan numaralar ile sıralı tam listeyi araştırmaya başladı. 2022 MPİ bilet sorgulama ekranı ile birlikte biletinize hangi ikramiyenin isabet ettiğini kolayca öğrenebileceğiniz gibi ekran ile birlikte amorti ya da teselli ikramiyelerini de öğrenebilirsiniz. Biletlerini karşılaştırarak zaman kaybetmek istemeyenler sorgulama ekranı ile birlikte biletlerine ne kadar ikramiye çıktığını kolay bir şekilde görebilir. İşte MPİ 2022 yılbaşı 12 bin TL kazanan rakamlar...

    takvim.com.tr
    2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar!

    Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango bayilerinden bilet alan vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren arama motorlarında 12 bin TL Milli Piyango sonuçlarını araştırmaya başladı. Son saatlerde Milli Piyango ile ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar haberimizde yer alıyor. İşte detaylar!

    2022 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO 12.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

    MİLLİ PİYANGO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

    17.00: 12.00 TL - 12.000.000 TL kazanan numaralar

    18.30: 6.000 TL kazanan numaralar

    20.30: 240 TL - 2.000 TL kazanan numaralar

    23.00: 120.000.000 TL ve amorti kazanan numaralar açıklanacak.

        MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

        Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

        Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

        Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

        NASIL KAZANIRIM?

        Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

        Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı
        Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı
        Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

        Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

        Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

        Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
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        Haberler Güncel 2022 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonucu 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar! MPİ 2022 12 bin TL kazanan rakamlar sıralı tam liste!
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