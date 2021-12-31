2022 Milli Piyango YARIM BİLET sonuç sorgulama! 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi yarım bilet kazanan numaralar rakamlar!

BİLET SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık saat 17.00'de başlayacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları açıklandığı zaman Milli Piyango'nun sitesi ve Milliyet bilet sorgulama sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

2022'DE MİLLİ PİYANGO İDARESİNİN DAĞITACAĞI İKRAMİYELER

1 adet 120 milyon Türk lirası,

2 adet, 12 milyon Türk lirası,

10 adet, 1 milyon 200 bin Türk lirası,

40 adet, 120 bin Türk lirası,

100 adet, 12 bin Türk lirası,

200 adet, 6 bin Türk lirası,

Bin adet, 2 bin Türk lirası,

On bin adet, bin Türk lirası,

40 bin adet, 500 Türk lirası,

200 bin adet 300 Türk lirası,

700 bin adet 240 Türk lirası,

2 milyon adet 120 Türk lirası,

63 adet teselli ikramiyesi 120 bin Türk lirası,

Toplamda, 2 milyon 951 bin 416 adet bilete toplamda 670 milyon 760 bin Türk lirası ikramiye verilecek.

MPİ ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Gündüz başlayacak çekiliş, gece yarısına kadar devam edecek. 120 milyon TL çekilişi ise 31 Aralık Cuma akşam saat 23:00'te yapılacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Tam bilet fiyatı 120 Türk lirası

Yarım bilet fiyatı 60 Türk lirası

Çeyrek bilet fiyatı 30 Türk lirası

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz ya da kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde yer alan güvenlik numarası 2 parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.