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    • Güncel
    • 31.12.2021 13:35
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    • 31.12.2021 13:37
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    1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Kamu kurum ve kuruluşları 1 Ocak’ta kapalı mı açık mı olacak?

    Tüm illerden vatandaşlar resmi tatilleri yakından takip ediyor, peki 1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Bugün bir senenin gidişi ve yeni yılın gelişi kutlanacak tatil planları yapanlar ise okullara, işe gidip gidilmeyeceğini merak eder oldu. Sabah saatlerinden bu yana en çok araştırılan konular arasında sıklıkla ziyaret edilen ve resmi işlemlerin yapıldığı kamu dairelerinin yarın hizmet verip vermeyeceği oldu. Peki Kamu kurum ve kuruluşları 1 Ocak’ta kapalı mı açık mı olacak? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    1 Ocak resmi tatil mi?

    1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Kamu kurum ve kuruluşları 1 Ocak'ta kapalı mı açık mı olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm sene boyunca bugün beklendi ve yılbaşını kutlayacak olan vatandaşlar ertesi gün işe gidip gitmeyeceğini merak etmeye başladı. Diğer yandan resmi dairelerde işleri bulunan vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşlarının 1 Ocak'ta hizmet verip vermediğini araştırıyor. İşte yanıtı...

    1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

    Yılbaşı tatili diye de bilinen resmi tatil 1 Ocak'ta yapılıyor. Okullar ve resmi kurumlar ile pek çok özel kurum her yıl 1 Ocak tarihinde çalışmalarına bir günlük ara veriyor. Ancak bu yıl 1 Ocak tarihi cumartesi gününe denk geliyor bu nedenle de ekstra bir yılbaşı tatili bulunmuyor.

    2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

    1 Ocak 2022 - Yılbaşı
    23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
    1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi
    2-3-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı

        19 Mayıs 2022 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
        9-10-11-12 Temmuz 2022 - Kurban Bayramı
        30 Ağustos 2022 - Zafer Bayramı
        29 Ekim 2022 - Cumhuriyet Bayramı
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        Haberler Güncel 1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Kamu kurum ve kuruluşları 1 Ocak’ta kapalı mı açık mı olacak?
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