1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Kamu kurum ve kuruluşları 1 Ocak'ta kapalı mı açık mı olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm sene boyunca bugün beklendi ve yılbaşını kutlayacak olan vatandaşlar ertesi gün işe gidip gitmeyeceğini merak etmeye başladı. Diğer yandan resmi dairelerde işleri bulunan vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşlarının 1 Ocak'ta hizmet verip vermediğini araştırıyor. İşte yanıtı...
1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
Yılbaşı tatili diye de bilinen resmi tatil 1 Ocak'ta yapılıyor. Okullar ve resmi kurumlar ile pek çok özel kurum her yıl 1 Ocak tarihinde çalışmalarına bir günlük ara veriyor. Ancak bu yıl 1 Ocak tarihi cumartesi gününe denk geliyor bu nedenle de ekstra bir yılbaşı tatili bulunmuyor.
2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2022 - Yılbaşı
23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi
2-3-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı