1 Ocak kargolar çalışıyor mu? 1 Ocak 2022 Cumartesi kargo şubeleri açık mı kapalı mı? PTT, Yurtiçi, MNG çalışma saatleri…

1 Ocak kargolar çalışıyor mu? 1 Ocak 2022 Cumartesi kargo şubeleri açık mı kapalı mı? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat Kargo çalışma saatleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bugün yılbaşı kutlanıyor ve yarın yılbaşı tatilinde paket alıp vermek isteyenler kargo şubelerinin hizmet verip vermediğini merak etmeye başladı. İşte tüm bilgiler...
1 OCAK KARGOLAR AÇIK MI? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ!
1 Ocak 2022 Cumartesi yılbaşı resmi tatili nedeniyle kargolar kapalı olacak.
YURTİÇİ KARGO
Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.
Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
MNG KARGO
MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.
ARAS KARGO
Aras Kargo Çalışma Saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00'da başlar ve kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.Hafta sonu cumartesi günleri 09:30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.