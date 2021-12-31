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    • 31.12.2021 15:19
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    1 Ocak kargolar çalışıyor mu? 1 Ocak 2022 Cumartesi kargo şubeleri açık mı kapalı mı? PTT, Yurtiçi, MNG çalışma saatleri…

    Sabahın erken saatlerinden itibaren yılbaşı tatilinde açık olan yerler araştırılmaya başlandı ve en merak edilenler arasında kargo şirketleri yer alıyor. Paketlerini alıp göndermek isteyen ya da evlerinde paketinin gelmesini bekleyen tüm illerden vatandaşlar PTT, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 1 Ocak kargolar çalışıyor mu? 1 Ocak 2022 Cumartesi kargo şubeleri açık mı kapalı mı? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    1 Ocak kargolar çalışıyor mu?

    1 Ocak kargolar çalışıyor mu? 1 Ocak 2022 Cumartesi kargo şubeleri açık mı kapalı mı? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat Kargo çalışma saatleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bugün yılbaşı kutlanıyor ve yarın yılbaşı tatilinde paket alıp vermek isteyenler kargo şubelerinin hizmet verip vermediğini merak etmeye başladı. İşte tüm bilgiler...

    1 OCAK KARGOLAR AÇIK MI? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ!

    1 Ocak 2022 Cumartesi yılbaşı resmi tatili nedeniyle kargolar kapalı olacak.

    YURTİÇİ KARGO

    Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

    Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

    MNG KARGO

    MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

    ARAS KARGO

    Aras Kargo Çalışma Saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00'da başlar ve kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.Hafta sonu cumartesi günleri 09:30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

        SÜRAT KARGO

        Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00

        Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

        Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

        Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00

        Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

        PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

        PTT Kargo pazar günleri kapalıdır. PTT Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.
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