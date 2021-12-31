Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.12.2021 14:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.12.2021 14:50
    ABONE OL

    1 Ocak hastaneler açık mı? 1 Ocak 2022 resmi tatil mi? Hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı kapalı mı olacak?

    1 Ocak hastaneler açık mı? Tüm illerden vatandaşlar yarın hakkında bilgi edinmek istiyor ve bugünden araştırmalara başladı. Bugün yılbaşı kutlanacak ve yarın ise pek çok yerin tatil edilip edilmeyeceği bilgisi sıklıkla sorgulanıyor. Hastane, sağlık ocağı ve eczaneler gibi en çok ziyaret edilen sağlık kurumlarının yarın hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Peki 1 Ocak resmi tatil mi? 1 Ocak 2022 hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı kapalı mı olacak? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    1 Ocak hastaneler açık mı?

    1 Ocak hastaneler açık mı? 1 Ocak 2022 resmi tatil mi? Hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı kapalı mı olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bugün yeni yıl kutlanacak ve tatil planları olanlar resmi tatilleri araştırırken yılbaşı tatilinin de ne zaman, kaç gün olacağını merak ediyor. Peki hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler gibi sağlık kurumları yarın hizmete devam edecek mi?

    1 OCAK HASTANELER, SAĞLIK OCAĞI, ECZANELER AÇIK MI?

    1 Ocak 2022 Cumartesi günü ise resmi tatil dolayısıyla hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler kapalı olacak. 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

    YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

    Yılbaşı tatili diye de bilinen resmi tatil 1 Ocak'ta yapılıyor. Okullar ve resmi kurumlar ile pek çok özel kurum her yıl 1 Ocak tarihinde çalışmalarına bir günlük ara veriyor. Ancak bu yıl 1 Ocak tarihi cumartesi gününe denk geliyor bu nedenle de ekstra bir yılbaşı tatili bulunmuyor.

    2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

    1 Ocak 2022 - Yılbaşı
    23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
    1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi
    2-3-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı

        19 Mayıs 2022 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
        9-10-11-12 Temmuz 2022 - Kurban Bayramı
        30 Ağustos 2022 - Zafer Bayramı
        29 Ekim 2022 - Cumhuriyet Bayramı
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İstanbul’un ormanlarında sayıları artıyor
        Haberler Güncel 1 Ocak hastaneler açık mı? 1 Ocak 2022 resmi tatil mi? Hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı kapalı mı olacak?
            SON DAKİKA