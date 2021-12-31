1 Ocak hastaneler açık mı? 1 Ocak 2022 resmi tatil mi? Hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı kapalı mı olacak?

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılbaşı tatili diye de bilinen resmi tatil 1 Ocak'ta yapılıyor. Okullar ve resmi kurumlar ile pek çok özel kurum her yıl 1 Ocak tarihinde çalışmalarına bir günlük ara veriyor. Ancak bu yıl 1 Ocak tarihi cumartesi gününe denk geliyor bu nedenle de ekstra bir yılbaşı tatili bulunmuyor.

2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2022 - Yılbaşı

23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi

2-3-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı