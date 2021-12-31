1 Ocak hastaneler açık mı? 1 Ocak 2022 resmi tatil mi? Hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı kapalı mı olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bugün yeni yıl kutlanacak ve tatil planları olanlar resmi tatilleri araştırırken yılbaşı tatilinin de ne zaman, kaç gün olacağını merak ediyor. Peki hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler gibi sağlık kurumları yarın hizmete devam edecek mi?
1 OCAK HASTANELER, SAĞLIK OCAĞI, ECZANELER AÇIK MI?
1 Ocak 2022 Cumartesi günü ise resmi tatil dolayısıyla hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler kapalı olacak. 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
Yılbaşı tatili diye de bilinen resmi tatil 1 Ocak'ta yapılıyor. Okullar ve resmi kurumlar ile pek çok özel kurum her yıl 1 Ocak tarihinde çalışmalarına bir günlük ara veriyor. Ancak bu yıl 1 Ocak tarihi cumartesi gününe denk geliyor bu nedenle de ekstra bir yılbaşı tatili bulunmuyor.
2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2022 - Yılbaşı
23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi
2-3-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı