Yılbaşında otobüsler bedava mı? 31 Aralık- 1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Vapur, Metro, Metrobüs, Marmaray...

ANKARA'DA EGO'YA YILBAŞI AYARI

EGO Genel Müdürlüğü, yılbaşı gecesi toplu taşımada sıkıntı yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı. EGO'nun yılbaşı sefer düzenlemesinin ayrıntıları da belli oldu. EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre 31 Aralık Cuma yılbaşı gecesi, Koru-OSB/Törekent metro hattında son trenler OSB/Törekent İstasyonu'ndan saat 01.10'da, Koru İstasyonu'ndan saat 01.35'te hareket edecek. Trenler Kızılay İstasyonu'ndan ise her iki yöne saat 02.00'de hareket edecek.

Keçiören metrosunda ise son trenler Şehitler İstasyonu'ndan saat 01.50'de, Atatürk Kültür Merkezi(AKM) İstasyonu'ndan saat 02.15'te hareket edecek. Keçiören hattından gelip Koru yönüne gidecek olan yolcuların Şehitler İstasyonu'ndan saat 01.25'te, OSB/Törekent yönüne gidecek olan yolcuların ise Şehitler İstasyonu'ndan saat 01.40'ta hareket eden trenlere binmeleri gerekiyor. ANKARAY'da ise son trenler, AŞTİ İstasyonu'ndan 01.50'de, Dikimevi İstasyonu'ndan 01.55'te sefere çıkacak. ANKARAY, Kızılay İstasyonu'ndan her iki yöne saat 02.00'de hareket edecek.

71 GÜZERGÂHTA 116 OTOBÜS SEFERİ

EGO otobüslerinde ise 31 Aralık Cuma günü saat 00.00'dan, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü gece saat 03.00'e kadar düzenlemeler yapıldı. Metro ve ANKARAY'ın son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergâhında saat 02.30'a kadar 88 adet, 28 gece servisi güzergâhında saat 03.00'e kadar 28 adet olmak üzere toplam 71 güzergâhta 116 adet ilave otobüs servis planlaması yapıldı. EGO Genel Müdürlüğü, saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezleri'nce anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşların mağdur olmamaları için hemen ilave otobüs ve tren servisleri verileceğini de açıkladı.