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    • Güncel
    • 30.12.2021 09:36
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    • 30.12.2021 09:36
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    Yılbaşı meze tarifleri! 2022 yılbaşı menüsü için pratik hazırlanan ve lezzetli meze tarifi! Tadı damaklarda kalacak…

    Yeni yıla sayılı günler kala Yılbaşı meze tarifleri araştırması yoğun bir şekilde yapılır oldu. Yeni yıla özel sofra hazırlamak isteyenler farklı ve lezzetli menüler oluşturmak istiyor. Hindi yiyenler ise yanına meze çeşitleri yaparak sevdiklerine sunmak istiyor ve çok sevilen mezelerin neler olduğunu merak ediyor. 2022 yılbaşı menüsü için pratik hazırlanan ve tadı damaklarda kalacak lezzetli meze tariflerini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. Siz de damak zevkinize göre bu meze çeşitlerinden seçerek evde deneyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Yılbaşı meze tarifleri!

    Yılbaşı meze tarifleri! 2022 yılbaşı menüsü için pratik hazırlanan ve lezzetli meze tarifi! sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 yılı için yılbaşı sofraları kurulmaya başlanacak ve meze olarak hangi lezzetleri yapacaklarına karar veremeyenler araştırmalarını hızlandırdı. Yılbaşı sofranızda sunacağınız ve herkesin beğenisini kazanacak meze çeşitlerinin tariflerini haberimizde derledik.

    KOLAY VE LEZZETLİ YILBAŞI MEZE TARİFLERİ

    PANCARLI HUMUS TARİFİ

    Malzemeler
    1 su bardağı haşlanmış nohut
    1 adet ufak boy kırmızı pancar
    1 yemek kaşığı tahin
    1 diş sarımsak
    1,5 yemek kaşığı zeytinyağı
    1/2 (yarım) adet limon suyu
    1/2 (yarım) çay kaşığı kimyon
    1 yemek kaşığı su

    Yapılışı:

    Pancarı, kabuklarıyla beraber iyice yumuşayana kadar haşlıyoruz. Birkaç parçaya bölerseniz, daha rahat haşlanır.
    Soğuk suya alınan pancarları, kabukları soyulmuş nohutlarla ve diğer tüm malzemelerle beraber blenderdan geçiriyoruz.
    Karışım pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar, işleme devam ediyoruz. Çok koyu bir kıvam olursa ve zorlanırsanız, su miktarını yavaş yavaş artırabilirsiniz.
    Tam kıvama gelince; üzerine dereotu, zeytinyağı, çörek otu ya da siyah zeytin ile servis edebilirsiniz.
    Püf Noktaları:

    Pancarı haşladıktan sonra direkt soğuk suya atmak, renginin fazla koyulaşmasına engel olacaktır.
    Nohutların kabuğu mutlaka soyulmalı, yoksa tam olarak ezilmez ve püre kıvamına gelmez.

    TAHİNLİ TARATOR TARİFİ

    Malzemeler
    3 yemek kaşığı süzme yoğurt
    1/2 (yarım) çay bardağı tahin
    1 adet limonun suyu
    2 diş sarımsak
    1 tatlı kaşığı kimyon
    1 çay kaşığı tuz
    2 yemek kaşığı zeytinyağı
    1 avuç maydanoz

    Yapılışı:
    Süzme yoğurt baharatlar ve sarımsak ile çırpılır.
    Devamında limon suyu, maydanoz zeytinyağı ve tahin ilave edilerek çırpma işlemine devam edilir.
    Çırpma işi bittikten sonra servis tabağına alınıp ceviz ile süslenir.

        RUS SALATASI TARİFİ

        Malzemeler
        3-4 adet patates
        2-3 adet havuç
        1 su bardağı bezelye
        1 küçük konserve mısır (1 su bardağı)
        1 çay bardağı kadar kornişon (6 adet)
        Yarım su bardağı mayonez (5 yemek kaşığı)
        1 su bardağı susuz tarafından yoğurt
        Tuz
        İsteğe bağlı olarak (haşlanmış tavuk eti yada hindi füme de ekleyebilirsiniz, ben kullanmadım)

        Yapılışı:

        Patatesleri havuçlarımızı güzelce küp şeklinde doğrayalım. Onları güzelce haşlayalım. Doğrayarak haşlarsak daha çabuk haşlanır.
        Aynı şekilde bezelyeleri de haşlayalım.
        Sonra sularını süzelim.
        Diğer yandan konserve mısırıma yıkayıp süzelim.
        Doğradığımız kornişonları da ekleyelim.
        Son olarak mayonez ve yoğurdumuzu ekleyelim.
        Hepsini karıştıralım. Damak zevkimize göre de tuz ekleyelim.
        Rus salatamız hazır.

        BÖRÜLCE SALATASI TARİFİ

        Malzemeler
        250 g kuru börülce
        1/2 (yarım) demet maydanoz
        4 taze soğan
        1/4 (çeyrek) demet dereotu
        1 kırmızı dolmalık biber
        3-5 kornişon turşu
        1/2 (yarım) çay bardağı zeytinyağı
        1/2 (yarım) limon suyu
        Sumak
        Tuz

        Akşamdan ıslattığımız börülceleri, üzerini geçecek kadar su ilave ettiğimiz tencerede biraz haşlayıp süzüyoruz.
        Limon suyu ilave ettiğimiz suda 20 dakika tekrar haşlayıp suyunu süzüyoruz.
        Biberleri, turşuları küp küp doğruyoruz.
        Dereotu, maydanoz ve soğanı ince ince kıyıyoruz.
        Hepsini börülce ile harmanlıyoruz.
        Diğer tarafta zeytinyağı, limon suyunun kalanı, tuz ve sumağı karıştırıp diğer karışıma ekliyoruz. Afiyet olsun.
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        Haberler Güncel Yılbaşı meze tarifleri! 2022 yılbaşı menüsü için pratik hazırlanan ve lezzetli meze tarifi! Tadı damaklarda kalacak…
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