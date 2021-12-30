Yılbaşı meze tarifleri! 2022 yılbaşı menüsü için pratik hazırlanan ve lezzetli meze tarifi! Tadı damaklarda kalacak…

Yılbaşı meze tarifleri! 2022 yılbaşı menüsü için pratik hazırlanan ve lezzetli meze tarifi! sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 yılı için yılbaşı sofraları kurulmaya başlanacak ve meze olarak hangi lezzetleri yapacaklarına karar veremeyenler araştırmalarını hızlandırdı. Yılbaşı sofranızda sunacağınız ve herkesin beğenisini kazanacak meze çeşitlerinin tariflerini haberimizde derledik.
KOLAY VE LEZZETLİ YILBAŞI MEZE TARİFLERİ
PANCARLI HUMUS TARİFİ
Malzemeler
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 adet ufak boy kırmızı pancar
1 yemek kaşığı tahin
1 diş sarımsak
1,5 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 (yarım) adet limon suyu
1/2 (yarım) çay kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı su
Yapılışı:
Pancarı, kabuklarıyla beraber iyice yumuşayana kadar haşlıyoruz. Birkaç parçaya bölerseniz, daha rahat haşlanır.
Soğuk suya alınan pancarları, kabukları soyulmuş nohutlarla ve diğer tüm malzemelerle beraber blenderdan geçiriyoruz.
Karışım pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar, işleme devam ediyoruz. Çok koyu bir kıvam olursa ve zorlanırsanız, su miktarını yavaş yavaş artırabilirsiniz.
Tam kıvama gelince; üzerine dereotu, zeytinyağı, çörek otu ya da siyah zeytin ile servis edebilirsiniz.
Püf Noktaları:
Pancarı haşladıktan sonra direkt soğuk suya atmak, renginin fazla koyulaşmasına engel olacaktır.
Nohutların kabuğu mutlaka soyulmalı, yoksa tam olarak ezilmez ve püre kıvamına gelmez.
TAHİNLİ TARATOR TARİFİ
Malzemeler
3 yemek kaşığı süzme yoğurt
1/2 (yarım) çay bardağı tahin
1 adet limonun suyu
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 avuç maydanoz
Yapılışı:
Süzme yoğurt baharatlar ve sarımsak ile çırpılır.
Devamında limon suyu, maydanoz zeytinyağı ve tahin ilave edilerek çırpma işlemine devam edilir.
Çırpma işi bittikten sonra servis tabağına alınıp ceviz ile süslenir.