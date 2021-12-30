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    • 30.12.2021 13:37
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    Yılbaşı hediye fikirleri 2022! Kadın, erkek, sevgiliye, anneye, babaya, arkadaşa anlamlı yılbaşı hediye önerileri nelerdir?

    Yeniş yıla az bir zaman kaldı ve yılbaşı hediye fikirleri 2022 araştırması da hız kazandı. Sevdiklerine unutulmaz bir yeni yıl kutlaması yapmak isteyen ve bugüne özel hediye vererek unutulmaz kılmak isteyenler ne hediye alacakları konusunda karar veremiyor ve zaman da yaklaştıkça telaş sarıyor. Peki Kadın, erkek, sevgiliye, anneye, babaya, arkadaşa anlamlı yılbaşı hediye önerileri nelerdir? Sevdiklerinizi mutlu edecek anlam dolu yılbaşı hediyesi fikirlerini sizler için derledik, önerilerimize göz atarak dah kolay karar verebilir ve zaman kazanabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Yılbaşı hediye fikirleri 2022!

    Yılbaşı hediye fikirleri 2022! Kadın, erkek, sevgiliye, anneye, babaya, arkadaşa anlamlı yılbaşı hediye önerileri nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Henüz yeni yıl hediyesini almamış olanlar fikir edinmek için internette geziniyor ve sevdiklerine unutulmaz bir yılbaşı hediyesi almak istiyor. Anlamlı ve özel yakınlarınıza alabileceğiniz yılbaşı hediye fikirlerimize göz atabilir ve en uygun olanda karar kılarak gidip satın alabilirsiniz.

    ANNEYE YILBAŞI HEDİYE ÖNERİLERİ

    Kar küreleri yeni yıl için en uygun hediyelerden biridir. Bir çok mağaza yeni yıla özel kar küreleri üretmektedir. Hediye alacağınız kişi kar küresini gördüğünde çok sevinecektir.

    Annenizin en çok ihtiyacı olan veya önceden beğenmiş olduğu bir kıyafeti alarak ona sürpriz yapabilirsiniz.

    Fotoğraflı takvimlerde yeni yıl için oldukça güzel bir seçim olabilir.

    Hediye alacağınız arkadaşınızın masa başı bir işi varsa fotoğraflı takvim onun için hem çok kullanışlı olacaktır hemde baktıkça sizi hatırlamasını sağlayabilirsiniz.

    Takı ve aksesuar biraz klişe gelebilir fakat yıllardır hep beğenilmiştir. Her cinsin kullanabileceği türden takılar alınıp şık kutular içerisinde hediye edilebilir.

    Parfümlerde yıllardır eskimeyen en güzel hediyeler arasında yer alır. Hediye edeceğiniz kişi her sıktığında sizi hatırlayacağına emin olabilirsiniz.

    El emeği bir şey hazırlamak istiyorsanız yılbaşı konseptli şeker hamurlu kurabiyeler oldukça iyi bir alternatif olacaktır. Hem karnınızı doyurur hemde karşınızdaki düşünüp onun için bir şey yapmış olursunuz.

    Çiçekler her özel günde kurtarıcıdır. Alacak bir şey bulamadıysanız annenizin en sevdiği çiçeği hediye edebilirsiniz.

    Romantik bir öneri isteyenler için yılbaşında sevdiğiniz kişiye üzerinde fotoğraf baskılı kupa hediye edebilirsiniz. İçeceğini her yudumladığında böylece aklında kalmış olursunuz.

    Konsept hediye sevenler içinde mağazalarda satılan yılbaşı konseptli kazaklar oldukça sevimli bir hediye olacaktır.

        BABAYA YILBAŞI HEDİYESİ NE ALINIR?

        En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat

        Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı

        Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri

        Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.

        Babanızın baş harfine göre kol düğmesi ve ya kemer

        Piyango bileti

        Güzel anılar biriktirmek isteyenler için polaroid makine

        Sevdiği bir parfüm

        Soğuk kış günlerinde giydikçe sizi hatırlatacak bir kazak

        Her an her yerde ruh halinize göre paylaşacağınız müzikleri yüksek kaliteyle ve sınırsız dinleyebilmesi için müzik üyeliği

        Oyun tutkunu bir sevgiliniz varsa, oyun aksesuarları alabilirsiniz

        Seyahat bileti hediye edebilirsiniz

        SEVGİLİYE YILBAŞI HEDİYE ÖNERİLERİ

        Kırmızı Kalpli El Isıtıcısı

        100 Dilde Seni Seviyorum Kolyesi.

        Giyilebilir Kollu Kırmızı Polar Battaniye.

        Kapşonlu Sweatshirt Sevgili Kombini.

        Kalp Kutulu Seni Sevmemin 32 Sebebi Çikolata.
        Kişiye Özel Sihirli Kupa.
        Sevgiliye Özel Ahşap Foto.

        Kara Kalem Fotoğraf Baskılı Anahtarlık

        ARKADAŞA YILBAŞI HEDİYE ÖNERİLERİ

        Karakalem Tasarımlı Kişiye Özel Kupa.

        Yakın Arkadaşa İnstagram Masif Çerçeve.

        Giyilebilir Kollu Kırmızı Polar Battaniye.

        Dost Kelime Anlamlı İsme Özel Kupa.

        Kara Kalem Fotoğraf Baskılı Anahtarlık.

        Mola Zamanı Hediye Kahve Kutusu
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        Haberler Güncel Yılbaşı hediye fikirleri 2022! Kadın, erkek, sevgiliye, anneye, babaya, arkadaşa anlamlı yılbaşı hediye önerileri nelerdir?
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