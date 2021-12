Yılbaşı hediye fikirleri 2022! Kadın, erkek, sevgiliye, anneye, babaya, arkadaşa anlamlı yılbaşı hediye önerileri nelerdir?

BABAYA YILBAŞI HEDİYESİ NE ALINIR?

En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat



Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı

Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri

Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.

Babanızın baş harfine göre kol düğmesi ve ya kemer

Piyango bileti



Güzel anılar biriktirmek isteyenler için polaroid makine



Sevdiği bir parfüm



Soğuk kış günlerinde giydikçe sizi hatırlatacak bir kazak



Her an her yerde ruh halinize göre paylaşacağınız müzikleri yüksek kaliteyle ve sınırsız dinleyebilmesi için müzik üyeliği



Oyun tutkunu bir sevgiliniz varsa, oyun aksesuarları alabilirsiniz



Seyahat bileti hediye edebilirsiniz