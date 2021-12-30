Yarın kargolar açık mı? 31 Aralık kargo şirketleri açık mı kapalı mı? Yurtiçi, PTT, MNG, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 31 Aralık yılbaşına sayılı saatler kala en çok ziyaret edilen kurumların yarın hizmet verip vermeyeceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki yarın kargo şirketleri açık mı kapalı mı olacak? İşte yanıtı...