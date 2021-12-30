Yarın kargolar açık mı? 31 Aralık kargo şirketleri açık mı kapalı mı? Yurtiçi, PTT, MNG, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 31 Aralık yılbaşına sayılı saatler kala en çok ziyaret edilen kurumların yarın hizmet verip vermeyeceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki yarın kargo şirketleri açık mı kapalı mı olacak? İşte yanıtı...
31 ARALIK YARIN KARGOLAR AÇIK MI?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 31 Aralık tatil olmadığı için kargo şirketleri hizmetlerine devam ediyor.
KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
YURTİÇİ KARGO
Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.
Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
MNG KARGO
MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.