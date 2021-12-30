Yarın hastaneler açık mı kapalı mı olacak? 31 Aralık yılbaşı günü hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler hizmet verecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Vatandaşlar kendi illerinde yılbaşı günü hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler gibi sağlık kuruluşlarının hizmet verip vermediğini merak ediyor ve bu konuda araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...
31 ARALIK YARIN HASTANELER, SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?
31 Aralık yılbaşı günü yani yarın hastaneler açık olacak. Hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler normal çalışma düzenine devam edecek. 1 Ocak 2022 Cumartesi günü ise resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak.
31 ARALIK TAM GÜN MÜ TATİL YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık resmi tatillerimiz arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla 31 Aralık Cuma günü yarım gün ya da tam gün tatil değildir.
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
1 Ocak resmi tatildir. Ancak geçtiğimiz yıl yılbaşında koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Vatandaşlar yeni yıla evlerinde kutlayarak girmişti. Bu yıl ise sokağa çıkma yasağı uygulaması olması beklenmiyor. Konuya dair yeni bir gelişme olduğu taktirde haberimiz güncellenecektir.