Yarın bankalar açık mı? 31 Aralık yılbaşında banka şubeleri açık mı yoksa kapalı mı olacak? Banka çalışma saatleri

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

31 ARALIK TAM GÜN MÜ TATİL YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık resmi tatillerimiz arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla 31 Aralık Cuma günü yarım gün ya da tam gün tatil değildir.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

1 Ocak resmi tatildir. Ancak geçtiğimiz yıl yılbaşında koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Vatandaşlar yeni yıla evlerinde kutlayarak girmişti. Bu yıl ise sokağa çıkma yasağı uygulaması olması beklenmiyor. Konuya dair yeni bir gelişme olduğu taktirde haberimiz güncellenecektir.