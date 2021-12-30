Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2021 Cuma günü gerçekleşecek. Milli Piyango çekilişi için bilet almak isteyen vatandaşlar biletin en son ne zaman alınacağına dair bilgiler arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Milli Piyango biletleri saat kaça kadar alınabilecek? 2022 Milli Piyango Yılbaşı bileti en son ne zaman alınır? Bilet satışı ne zaman bitecek? İşte merak edilenler!
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SATIŞLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
2022 yılı için geri sayım başlarken şans oyunu severlerin hayali olan büyük ikramiyenin sahibi bu akşam belirlenecek. Büyük ikramiyeli çekilişi için biletler MPİ online sistem üzerinden de gerçekleşiyor. Milli Piyango bilet satın almak isteyen kişiler bu yöntemle veya bayilerden belirlenen saate kadar biletlerini temin edebiliyor.
YILBAŞI BİLETLERİ SAAT KAÇA KADAR ALINABİLECEK?
Yılbaşı biletleri, çekiliş başlamadan 1 saat öncesine kadar seyyar ve normal bayilerden satın alınabilecek. Dolayısıyla Milli Piyango yılbaşı biletleri saat 16:00'ya kadar satılabilecek. Milli Piyango Yılbaşı 2022 büyük ikramiye çekilişi 23.00'da başlarken, 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar için çekiliş 17:00 'de gerçekleşecek ve millipiyangoonline.com üzerinden takip edilebilecek.