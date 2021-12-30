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    • 30.12.2021 22:46
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    MPİ - Milli Piyango bileti satışı saat kaça kadar yapılacak? 2022 Milli Piyango Yılbaşı bileti en son ne zaman alınır? Bilet fiyatları...

    Milli Piyango yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. 31 Aralık 2021 Cuma gecesi Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirlendi. Milli Piyango bileti satın almak isteyen kişiler internet üzerinden veya bayilerden belirlenen saate kadar temin edebilecek. Milli Piyango çekilişi saat 17:00’da başlayacak. Çeyrek, yarım ve tam bilet satışlarının saat kaça kadar süreceği vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Milli Piyango biletleri saat kaça kadar alınabilecek? 2022 Milli Piyango Yılbaşı bileti en son ne zaman alınır? Bilet satışı ne zaman bitecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    MPİ - Milli Piyango bileti satışı saat kaça kadar yapılacak?

    Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2021 Cuma günü gerçekleşecek. Milli Piyango çekilişi için bilet almak isteyen vatandaşlar biletin en son ne zaman alınacağına dair bilgiler arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Milli Piyango biletleri saat kaça kadar alınabilecek? 2022 Milli Piyango Yılbaşı bileti en son ne zaman alınır? Bilet satışı ne zaman bitecek? İşte merak edilenler!

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SATIŞLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    2022 yılı için geri sayım başlarken şans oyunu severlerin hayali olan büyük ikramiyenin sahibi bu akşam belirlenecek. Büyük ikramiyeli çekilişi için biletler MPİ online sistem üzerinden de gerçekleşiyor. Milli Piyango bilet satın almak isteyen kişiler bu yöntemle veya bayilerden belirlenen saate kadar biletlerini temin edebiliyor.

    YILBAŞI BİLETLERİ SAAT KAÇA KADAR ALINABİLECEK?

    Yılbaşı biletleri, çekiliş başlamadan 1 saat öncesine kadar seyyar ve normal bayilerden satın alınabilecek. Dolayısıyla Milli Piyango yılbaşı biletleri saat 16:00'ya kadar satılabilecek. Milli Piyango Yılbaşı 2022 büyük ikramiye çekilişi 23.00'da başlarken, 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar için çekiliş 17:00 'de gerçekleşecek ve millipiyangoonline.com üzerinden takip edilebilecek.

        YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Biletler Milli Piyango bayilerinde satışa çıkacak ve Milli Piyango çekiliş kapsamında tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 liraya satılıyor.

        MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI ONLİNE AÇIKLANACAK

        Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverler amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

        Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
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        Haberler Güncel MPİ - Milli Piyango bileti satışı saat kaça kadar yapılacak? 2022 Milli Piyango Yılbaşı bileti en son ne zaman alınır? Bilet fiyatları...
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