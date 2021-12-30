MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SATIŞLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2022 yılı için geri sayım başlarken şans oyunu severlerin hayali olan büyük ikramiyenin sahibi bu akşam belirlenecek. Büyük ikramiyeli çekilişi için biletler MPİ online sistem üzerinden de gerçekleşiyor. Milli Piyango bilet satın almak isteyen kişiler bu yöntemle veya bayilerden belirlenen saate kadar biletlerini temin edebiliyor.