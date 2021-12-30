Millipiyangoonline.com'da 2022 Yılbaşı Çekilişi Milli Piyango Sonuçları - 31 Aralık - 1 Ocak 2022 Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama Ekranı

2022 Yılbaşı İkramiyesi Ne Kadar?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında bu yıl tüm zamanların en yüksek ikramiyeleri dağıtılacak. Büyük ikramiye bu yıl için tam 120 milyon TL olarak belirlendi. Büyük ikramiyenin yanı sıra birçok talihli için toplamda ise 670 milyon 760 bin TL'lik ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango İdaresi tarafından duyurulan güncel ikramiye oranları ve bilet fiyatlarının ardından bu yıl bilet satışlarında da artış yaşandığı ifade ediliyor.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi her yeni yılda olduğu gibi bu yılda 31 Aralık gecesi yapılacak. Tam 120 milyon lira büyük ikramiyenin verileceği çekiliş saati ise 23.00 olarak belirlendi. 31 Aralık 2021 Cuma akşamı saat 23.00'de yapılacak çekiliş Milli Piyango İdaresi online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV resmi Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Günün ilk talihleri ise saat 17.00'den itibaren, 240 TL'den 12 milyon TL'ye kadar kazanan numaralar 20.30'a kadar yapılacak çekilişlerle belli olacak.

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