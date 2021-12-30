Millipiyangoonline.com'da 2022 Yılbaşı Çekilişi Milli Piyango Sonuçları - 31 Aralık - 1 Ocak 2022 Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama Ekranı

31 Aralık - 1 Ocak 2022 Yılbaşı Çekişil Sonuçları Ve Bilet Sorgulama
Milli Piyango Milli Piyango yılbaşı çekilişi ardından biletlerine ne kadar ikramiye çıktığını öğrenmek isteyen kişilerin, Milli Piyango çevrimiçi sayfasından prosedür yapması mümkündür. Çekiliş tarihi ve bilet numarası alakalı ekrana yazılarak sorgulama yapılabilecek. Hem de kişilerin yılbaşı gecesi canlı olarak yayınlanacak yılbaşı özel çekilişini takip ederek yılbaşı heyecanını ikiye katlaması da mümkündür.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
Milli Piyango Yılbaşı Biletleri Kaç Para?
Her yıl Milli Piyango İdaresi tarafından satışa sunulan yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları belli oldu. 120 milyon liralık büyük ikramiyeyi almak için bilet satın alan çok sayıda vatandaş büyük çekilişi heyecan bekliyor. Tüm zamanların en yüksek oranına sahip büyük ikramiyeyi kazanmak için bilet almak isteyenler için zaman iyice daraldı. Çekiliş tarihine kadar bayilerden veya internet üzerinden bilet alımı yapılabilecek.
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ise bilet türüne göre değişiklik gösteriyor. Bu sene Milli Piyango yılbaşı tam bilet fiyatı 120 TL olarak belirlendi. Yarım bilet fiyatı ise 60 TL'den satışa sunuluyor. Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı ise 30 liradan satılacak. Vatandaşların resmi bayilerden veya Milli Piyango online satış sitesi üzerinden tam, yarım veya çeyrek biletlerini almaları mümkündür.