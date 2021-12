Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her yeni yılda düzenlenen yılbaşı özel çekilişi için bu yıl büyük ikramiye tam 120 milyon lira olarak belirlendi. Ayrıca bilet alan birçok şansı kişiye de 670 milyon 760 bin TL değerinde ikramiye dağıtılması da hedefleniyor. Türkiye'de her yeni yılda büyük bir heyecanla beklenen yılbaşı çekilişi için vatandaşların heyecanlı bekleyişleri de sürüyor. Büyük ikramiyenin bu yıl kime çıkacağı ise her zaman olduğu gibi yine merak konusu oldu.

Milli Piyango Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine katılarak büyük ikramiye kazanmak isteyen talihliler bu yılki bilet fiyatları da merak etmeye başladı. Yeni yıla günler kala bilet alarak şansını artırmak isteyen vatandaşlar bayilerin önünde kuyruk olmaya başladılar. MPİ'nin gelişen teknolojik altyapısı sayesinde bu yıl biletler internet üzerinden de alınabiliyor. Bilet sorgulama işlemlerinin de yine internet üzerinden gerçekleştirilmesi mümkündür. Yeni yılda yapılacak büyük çekilişi için bu yıl belirlenen Milli Piyango Yılbaşı Bileti fiyatları ise şu şekilde:

- Milli Piyango Tam Bilet Fiyatı: 120 TL

- Milli Piyango Yarım Bilet Fiyatı: 60 TL

- Milli Piyango Çeyrek Bilet Fiyatı: 30 TL

