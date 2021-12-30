Milli Piyango online bilet nasıl alınır? Migros, Carrefour, BİM, A101'de Milli Piyango bileti satıyor mu? Yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor?

Yılbaşının gelmesiyle birlikte Milli Piyango bileti satan yerler hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Bilet satan yerlerin önünde uzun uzadıya süren kuyruklar oluşmaya başladı. Bu sene tam 120 milyon lira olarak belirlenen Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi için vatandaşlar şansını denemek istiyor. Gelenek haline gelen Milli Piyango çekilişi 2022 yılında da vatandaşlar için umut kaynağı haline geldi. Peki, Milli Piyango online bilet nasıl ve nereden alınır? Migros, Carrefour, BİM, A101'de Milli Piyango bileti satıyor mu? Milli Piyango bileti satan marketler hangileri? İşte tüm merak edilenler!
ONLİNE BİLET NASIL ALINIR?
Online olarak da "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden satın alma oluyor.
YILBAŞI BİLETİ SAAT KAÇA KADAR ALINIYOR ?
Yılbaşı biletleri, çekiliş başlamadan 1 saat öncesine kadar seyyar ve normal bayilerden satın alınabilecek. Dolayısıyla Milli Piyango yılbaşı biletleri saat 16:00'ya kadar satılabilecek.