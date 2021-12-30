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    • 30.12.2021 22:17
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    • 30.12.2021 22:17
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    Milli Piyango online bilet nasıl alınır? Migros, Carrefour, BİM, A101'de Milli Piyango bileti satıyor mu? Yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor?

    Milli Piyango bilet satışları hakkında aramalar hız kazandı. Milli piyango bileti satın almak isteyenler, biletin nereden ve nasıl alınabileceğini araştırıyor. Yeni yılda zengin olmak isteyenler şansını büyük ikramiye çekilişinde kullanacak. Büyük bir heyecanla ikramiyeyi kazanmak isteyenler online bilet satışlarını ve marketlerde bilet satışı olup olmadığını sorgulamaya başladı. Peki, Milli Piyango online bilet nasıl ve nereden alınır? Migros, Carrefour, BİM, A101'de Milli Piyango bileti satıyor mu? Milli Piyango bileti satan marketler hangileri? İşte, Milli Piyango biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilgiler!

    takvim.com.tr
    Migros, Carrefour, BİM, A101’de Milli Piyango bileti satıyor mu?

    Yılbaşının gelmesiyle birlikte Milli Piyango bileti satan yerler hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Bilet satan yerlerin önünde uzun uzadıya süren kuyruklar oluşmaya başladı. Bu sene tam 120 milyon lira olarak belirlenen Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi için vatandaşlar şansını denemek istiyor. Gelenek haline gelen Milli Piyango çekilişi 2022 yılında da vatandaşlar için umut kaynağı haline geldi. Peki, Milli Piyango online bilet nasıl ve nereden alınır? Migros, Carrefour, BİM, A101'de Milli Piyango bileti satıyor mu? Milli Piyango bileti satan marketler hangileri? İşte tüm merak edilenler!

    MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATAN MARKETLER HANGİLERİ, BİLET NEREDEN ALINIR?

    Milli Piyango biletlerini Migros ve Carrefour gibi marketlerde de satılıyor. Piyango bayilerinden ve yetkili satış yerlerinden de satış satın alma işlemi yapabilirsiniz.

    ONLİNE BİLET NASIL ALINIR?

    Online olarak da "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden satın alma oluyor.

    YILBAŞI BİLETİ SAAT KAÇA KADAR ALINIYOR ?

    Yılbaşı biletleri, çekiliş başlamadan 1 saat öncesine kadar seyyar ve normal bayilerden satın alınabilecek. Dolayısıyla Milli Piyango yılbaşı biletleri saat 16:00'ya kadar satılabilecek.

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI

        ÇEYREK BİLET: 30 TL

        YARIM BİLET: 60 TL

        TAM BİLET: 120 TL

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi her yıl olduğu gibi 31 Aralık Cuma gecesi canlı yayınla belli gerçekleştirilecek. İkramiye çekilişlerine saat 17.00'den itibaren başlanacak. 12.000 TL – 12 Milyon TL arasında kazanan numaralar için çekiliş saati 17.00 olarak belirlenmiştir. 6.000 TL kazanan numaralar 18.30'da ve 240 – 2.000 TL arasında kazanan talihliler ise 20.30'da yapılacak çekilişler takip edilecek.

        Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ise saat 23.00'de gerçekleştirilecek canlı yayınla yapılacak. Günün talihli numarası ise aynı dakikalarda çekiliş sonrasında resmi web sayfası üzerinden online olarak sorgulanabilecek.

        MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI

        Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.

        Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

        Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiye.
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        Haberler Güncel Milli Piyango online bilet nasıl alınır? Migros, Carrefour, BİM, A101'de Milli Piyango bileti satıyor mu? Yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor?
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