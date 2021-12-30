Milli Piyango 31 Aralık 1 Ocak Sıralı Tam Liste Hemen Sorgula! 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları MPİ Bilet Sorgulama Motoru!

Yeni yıl heyecanını ikiye katlayan Milli Piyango büyük ikramiyesi bu yılda birçok vatandaşı umutlandırdı. 31 Aralık akşamında yılbaşı gecesinde yapılacak çekilişle beraber bu yılki büyük ikramiye oranı ise dikkat çekiyor. Vatandaşlar ise 2022 yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatlarını ve büyük ikramiyeyi şimdiden merak etmeye başladı. Bu anlamda 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları Takvim.com.tr'de anı anına paylaşılacak.

Milli Piyango Yılbaşı 2022 Çekiliş Sonuçları Sorgulama

2022 Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek için resmi internet adresi üzerinden Milli Piyango sorgulama işlemleri yapılabilir. Büyük çekiliş sonrasında amorti sonuçları da dahil tüm vatandaşlar ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için 31 Aralık gecesi canlı yayınlanacak çekilişi takip ederek anlık olarak da yılbaşı heyecanını yaşayabilecekler. Milli Piyango bilet sorgulama işlemleri için: ''çekiliş tarihi'' ve ''bilet numarası'' alanları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını dakikalar içinde kontrol edebilirsiniz.

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Milli Piyango Bilet Fiyatları 2022

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi kapsamında, büyük ikramiyeyi kazanmak için bilet satın alacak vatandaşlar bu yılki fiyatları merak etmeye başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2022 yılı için şu şekilde belirlenmiştir:

• Tam Bilet: 120 TL

• Yarım Bilet: 60 TL

• Çeyrek Bilet: 30 TL

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Ne Zaman?

31 Aralık 2021 tarihinde saat 23.00'da canlı yayınla yapılacak Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık gecesi yapılacak çekiliş sonrasında ''millipiyangoonline'' resmi web sitesi üzerinden açıklanacak. Canlı yayını takip ederek vatandaşlar büyük ikramiye heyecanını yaşayabilecekleri gibi bilet sorgulama işlemi yaparak da sonucu öğrenebilecekler.

Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

Milli Piyango Bileti Nereden Alınır?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için vatandaşların biletlerini bulundukları yerde resmi olarak faaliyet gösteren bayilerden veya Milli Piyango İdaresi'nin faaliyete geçirdiği online satış sitesi üzerinden alınabilirler. Bu yıl tam 120 milyon lira olarak belirlenen büyük ödülü kazanmak isteyenler 9 Kasım'dan itibaren satışa sunulan yılbaşı biletlerini toplamaya başladılar.

Teselli İkramiyesi Nedir?

Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan tek bir rakamla değişik olan bir bilete sahip olan vatandaşlar teselli ikramiyesi almaya hak kazanırlar.

Teselli ikramiyesinin belirlenme yöntemiyle alakalı bilgilendirme Milli Piyango Online ekranı üzerinden yapıldı. Milli Piyango çekilişiyle alakalı en çok merak edilenlerin yanıtlandığı ekranda teselli ikramiyesiyle alakalı şu ifadeler kullanıldı.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran sadece tek bir rakamla değişik olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan bütün numaralar, bahse husus ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üstüne basılı ise, söz hususu bilet alakalı ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üstüne basılı ise, söz hususu bilet alakalı ikramiyenin sadece yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üstüne basılı ise, söz hususu bilet alakalı ikramiyenin sadece çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Amorti Nedir?

Her sene başı dönemlerinin vazgeçilmezi olan Milli Piyango çekilişi bu sene da büyük bir heyecan yarattı. Haliyle amorti sözcüğüyle bir kez daha karşı karşıyayız. Peki amorti nedir? Bir piyango biletine amorti çıktığını nasıl anlarız? İşte bilmeniz gerekenler...

Milli Piyango, bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, sasenearı daha eskiden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ile saptanmasına yönelik bir talih oyunudur. Her ne kadar sene amacıyla da her ay derli toplu olarak 9, 19 ve 29'uncu zamanlarda yapılsa da Milli Piyango katılımına en büyük rağbet senebaşı zamanlarında yaşanıyor. Yılbaşı çekilişi 31 Aralık tarihinde gerçekleştirilmektedir. Genellikle senebaşında gerçekleşen Milli Piyango çekilişlerinde amorti sözcüğü sık sık karşımıza çıkıyor. Peki amorti nedir? Amorti ne manaya geliyor?

Fransızca kökenli bir sözcük olan 'amorti' ekonomi terimi olarak 'Birden ödenerek faizinin işlemesine son verdiği tahvil' manasına geliyor. Amorti piyangoda ise bilet sayısal değeri anlamını taşıyor. Yani satın almış olduğunuz piyango biletinize amorti çıktığı takdirde bilete ödediğiniz parayı geri alıyorsunuz. Yani bilete ödemiş olduğunuz parayı amorti etmiş oluyorsunuz. Bir numuneyle anlatalım: Çeyrek yılbaşı bileti satın aldınız ve karşılığında 15 TL ödediniz. Bu bilete amorti çıkması durumunda 15 TL'yi rastgele bir yetki sahibi satış noktasından temin edebilmeniz mümkündür.

Biletinize amorti çıkıp çıkmadığı ise biletinizdeki rakamların sonuncusuna bakılarak öğrenebiliyor. Genelde amorti amacıyla iki değişik rakam belirleniyor. Eğer satın almış olduğunuz biletlerin son rakamlarından birisi, çekilişte çıkan amorti rakamlarından biriyse bilet ücretini geri alabilmeniz mümkün. Biletinize amorti çıkıp çıkmadığını da internet sitelerinden teyit edebilirsiniz. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesine girdikten sonra hangi çekiliş amacıyla bilet sorgulama işlemi yapacaksanız alakalı tarihi seçiyor, sonrasında bilet numaranızı da aratarak sorgulama yapıyorsunuz. Ve böylece biletinize amorti çıkıp çıkmadığını öğrenebiliyorsunuz.