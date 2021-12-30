Migros, Carrefour, BİM, A101'de Milli Piyango bileti satıyor mu? Milli Piyango online bilet nasıl alınır? Yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor?

Milli Piyango bilet satışları hakkında aramalar hız kazandı. Milli piyango bileti satın almak isteyenler, biletin nereden ve nasıl alınabileceğini araştırıyor. Yeni yılda zengin olmak isteyenler şansını büyük ikramiye çekilişinde kullanacak. Büyük bir heyecanla ikramiyeyi kazanmak isteyenler online bilet satışlarını ve marketlerde bilet satışı olup olmadığını sorgulamaya başladı. Peki, Milli Piyango online bilet nasıl ve nereden alınır? Migros, Carrefour, BİM, A101'de Milli Piyango bileti satıyor mu? Milli Piyango bileti satan marketler hangileri? İşte, Milli Piyango biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilgiler!
ONLİNE BİLET NASIL ALINIR?
Online olarak da "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden satın alma oluyor.
YILBAŞI BİLETİ SAAT KAÇA KADAR ALINIYOR ?
Yılbaşı biletleri, çekiliş başlamadan 1 saat öncesine kadar seyyar ve normal bayilerden satın alınabilecek. Dolayısıyla Milli Piyango yılbaşı biletleri saat 16:00'ya kadar satılabilecek.