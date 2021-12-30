Irkçı bir vatandaş otobüste oturan Suriyeli çocukları kaldırmak isteyince vatandaşlar tarafından yumruklandı

Kavga, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde seyir halinde olan bir İETT otobüsünde yaşandı.

ÇOCUKLARI KALDIRMAK İSTEDİ

Otobüste yolculuk eden bir adam iddiaya göre, anneleriyle beraber otobüse binip koltuklarda oturan Suriye uyruklu 3 çocuğu oturdukları yerden kaldırmak istedi.

DİĞER VATANDAŞLAR IRKÇI YOLCUYU ENGELLEDİ

Otobüsteki diğer yolcular da çocukları kaldırmak isteyen kişiye tepki göstererek engel oldu. Bunun üzerine yolcular arasında tartışma çıktı.

FENA HALDE DAYAK YEDİ

Tartışma, kısa sürede sinirlerin gerilmesiyle yumruklu kavgaya dönüştü. Çocukları kaldırmak isteyen yolcu ile diğer birkaç yolcu birbirlerine yumruklarla saldırdı.

KADINLAR VE KÜÇÜK KIZLAR KORKUDAN ÇIĞLIK ATTI

Kavgaya tanık olan yolcuların ve kadınların da panik yaşayarak çığlıklar atmasıyla otobüs adeta ringe döndü.

Otobüste, çocukları oturdukları yerden kaldırma nedeniyle çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.