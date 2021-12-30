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    • 31.12.2021 05:11
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    Hulki Cevizoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: "TÜİK'i MEB'i basacağına TÜSİAD'ı basmalıydı"

    Hulki Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kurumların kapısına dayanarak sahte kabadayılık yapmasını çok sert sözlerle eleştirdi. Cevizoğlu "TÜİK'i basarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nı basarak falan değil. Bak basmak kelimesini kullanıyorum, bak baskın yapmak. Böyle bir şey olabilir mi ya. Benzin istasyonlarına giderek benzin fiyatlarını protesto etseydi, TÜSİAD'ı telefonla aramak, TÜSİAD'dan emir almak yerine TÜSİAD üyelerine haddini bildirseydi." dedi.

    Hulki Cevizoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na sert sözler!

    Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kurumların kapısında şov yaptığını söylediği Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.



    "TÜİK'İ MEB'İ BASACAĞINA TÜSİAD'I BASMALIYDI"
    "TÜİK'i basarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nı basarak falan değil. Bak basmak kelimesini kullanıyorum, bak baskın yapmak. Böyle bir şey olabilir mi ya. Benzin istasyonlarına giderek benzin fiyatlarını protesto etseydi, TÜSİAD'ı telefonla aramak, TÜSİAD'dan emir almak yerine TÜSİAD üyelerine haddini bildirseydi. Bu petrol ürünlerine zam yapan çoğu firmalar TÜSİAD üyesi değil mi? TÜSİAD'a hesap sorsaydı 'Niye bunu yapıyorsun' diye. TÜSİAD'a geliyorum diyerek baskın yapsaydı. Bunlar biraz taktik, strateji istiyor.



    "TÜSİAD'IN ÖNÜNDE SÜT DÖKMÜŞ KEDİYE DÖNECEKSİN, BU TARAFTA ŞOV YAPACAKSIN"
    TÜSİAD'ın önünde süt dökmüş kediye döneceksiniz, bu tarafta bürokrata şov yapacaksınız. Böyle bir şey olabilir mi ya."

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