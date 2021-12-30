Hulki Cevizoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: "TÜİK'i MEB'i basacağına TÜSİAD'ı basmalıydı"





"TÜİK'İ MEB'İ BASACAĞINA TÜSİAD'I BASMALIYDI"

"TÜİK'i basarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nı basarak falan değil. Bak basmak kelimesini kullanıyorum, bak baskın yapmak. Böyle bir şey olabilir mi ya. Benzin istasyonlarına giderek benzin fiyatlarını protesto etseydi, TÜSİAD'ı telefonla aramak, TÜSİAD'dan emir almak yerine TÜSİAD üyelerine haddini bildirseydi. Bu petrol ürünlerine zam yapan çoğu firmalar TÜSİAD üyesi değil mi? TÜSİAD'a hesap sorsaydı 'Niye bunu yapıyorsun' diye. TÜSİAD'a geliyorum diyerek baskın yapsaydı. Bunlar biraz taktik, strateji istiyor.