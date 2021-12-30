Hoş geldin 2022 mesajları! En farklı, eğlenceli, komik, esprili, resimli yılbaşı kutlama mesajları ve sözleri! Sevgiliye dosta yeni yıl sözleri!

YENİ YIL SÖZLERİ

Yeni yıl senin için aydınlık ve umut dolu olsun, karanlık ve hüzün sizden uzak dursun. Yeni Yılınız mutlu olsun!

Yeni Yılı'nın başarı, sağlık, refah ve mutlulukla dolu olmasını umuyorum. Yeni Yılınız mutlu olsun!

Büyük mutluluk ve şansla dolu harika bir yıl geçirmeni dilerim! Sağlığınızı koruyun ve daha yüksek seviyelerde daha yüksek başarılara ulaşın. Harika bir yıl diliyorum!

Artık Yeni Yıl ve bu, yaşam sözlüğünü yenilemek için en uygun zaman. Kıskançlık, nefret, intikam, açgözlülük gibi sözcükleri sözlüğünüzden kaldırın ve yerlerine sevgi, bakım, şefkat, dürüstlük ve memnuniyet gibi kelimeler koyun. Bu, ileride büyük ve suçluluk duymayan bir yıl geçirmenizi sağlayacaktır. Mutlu yıllar…

Hayatımda olman, bana ihtiyaç duyduğum zamanda güvenebileceğim ve arayabileceğim birisi olduğunu garanti ediyor. Bu senenin sona ermesiyle birlikte, bir başka yılın hayatlarımıza girerek, bize birbirimizin her zaman yanında olma şansını elde ediyoruz. Yeni Yılınız mutlu olsun!

Dünyada henüz görülüp yaşanacak birçok şey var. Hayatını yaşa, yeni ufuklar keşfet, bu yeni yılda yeni maceralara git! Pişman olmayacaksın.

Bu mesaj size ve ailenize en içten selamlarımı iletmek için. Umarım harika bir yıl geçirirsiniz ve bu sefer daha da iyi bir yıl olur sizin için. Yakınlarınızla ve sevdiklerinizle mutlu yıllar dilerim!

Tüm sıkıntılarınızın ve acınızın sadece Yeni Yıl kararlarınız kadar sürdüğünü umuyorum. Yeni Yılınız mutlu olsun!