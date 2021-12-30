En farklı, eğlenceli, komik, esprili, resimli yılbaşı kutlama mesajları ve sözleri! Hoş geldin 2022 mesajları! Sevgiliye dosta yeni yıl sözleri!

2021 yılına elveda diyeceğimiz ve 2022 yılına giriş yapacağımız 31 Aralık yılbaşı akşamında uzun, kısa, komik yılbaşı mesajları arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yeni yılın coşkusu yaşanırken bir yandan da yılbaşı kutlama mesajları anneye, babaya, sevgiliye, eşe, dosta gönderilecek. Birbirinden güzel, akılda kalıcı, komik yılbaşı mesajlarını ve sözlerini sizler için haberimizde derledik. Twitter, Instagram, WhatsApp, Facebook ya da SMS yolu ile paylaşabileceğiniz yeni yıl mesajlarına haberimizden ulaşabilir ve sevdiklerinizin bu yeni yılını kutlayabilirsiniz.
Yeni yılın tüm insanlar için barış ve huzur içinde geçmesi, çocukların ölmediği, mazlumların ezilmediği, savaşların olmadığı, kanların akmadığı bir yıl olması dileğiyle. Yeni yılınız kutlu olsun.
Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.
2021 sana güle güle, 2022 sana merhaba. Aramıza hoş geldin, bizlere mutluluk ve neşe getirmen dileğiyle…
Yeni yılı doyasıya yaşamak ve her gününden ayrı bir tat almak, mutluluk yaşamanız dileğiyle yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlarım.
Tüm sevdiklerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım. Yeni yılın herkesin gönlündeki güzellikleri getirmesini temenni ederim.