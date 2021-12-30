En akılda kalıcı resimli yılbaşı kartı sözleri! 2022 kurumsal yılbaşı mesajları! 2022 WhatsApp iş arkadaşına kurumsal yılbaşı mesajları!

Bir yılı daha geride bırakırken, 2022 yılına tüm coşkuyla giriş yapıyoruz. Büyük bir umutla girilecek yeni yılda sevdiklerimize, ofisteki arkadaşlarımıza kutlama mesajları gönderiyoruz. 2022 için geri sayım devam ederken vatandaşlar da birbirinin yeni yılını SMS veya WhatsApp üzerinden kutluyor. Çalışanlar ya da iş arkadaşına yılbaşı mesajı gönderecekler için haberimizde kurumsal yılbaşı mesajları ve yılbaşı kartı sözlerini derledik Yılbaşı için güzel dilek ve temennilerin iletileceği kurumsal yılbaşı mesajlarında en güzel seçenekleri değerlendirebilirsiniz. İşte 2022 senesinin en akılda kalıcı yeni yıl kutlama ve tebrik mesajları haberimizde!
2022 KURUMSAL YENİ YIL MESAJLARI
2022'in kurumumuza başarı, sevgi, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. En içten dileklerimle yeni yılınızı kutluyorum.
Yeni yılda her şeyin gönlünüze göre olmasını diliyor, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ediyorum. İyi seneler!
Geçmişte canımızı sıkan her şeyi bir kenara bırakıp yeni yılda tertemiz bir sayfa açalım. 2022 hepimize uğur getirsin.
2022 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle, mutlu yıllar.
Birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice senelere!
Yeni yılda umutlarınız gerçek, mutluluklarınız sonsuz olsun. Mutlu yıllar!
2022 senin yılın olsun! Kariyerinizin zirvesinde bir yıl dilerim!
Yeni yılda neşe, sağlık, huzur ve mutluluk hep bizimle olsun. Nice güzel yıllara!