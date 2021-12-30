En akılda kalıcı resimli yılbaşı kartı sözleri! 2022 kurumsal yılbaşı mesajları! 2022 WhatsApp iş arkadaşına kurumsal yılbaşı mesajları!

Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikle geçirmenizi dilerim.

Yeni bir yıl var kapımızda. 2022'e gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesini diliyorum. Hep birlikte mutlu yıllara!

X firması olarak yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle mutlu, huzurlu bir yıl geçirmenizi dileriz.

Seneye görüşürüz, esprisinin yapılmadığı nice mutlu yıllar diliyorum. Şirketimiz senin gibi bir çalışana sahip olduğu için çok şanslı. İyi seneler!

Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dileriz.