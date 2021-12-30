Dini yılbaşı mesajları ve sözleri 2022! Dualı, en güzel, resimli, samimi anlamlı yeni yıl kutlama mesajları!

Dini yeni yıl mesajları 2022 yılına girerken, en samimi dua ve düşüncelerini sevdiklerine ifade etmek isteyenler tarafından rağbet görüyor. Yeni yılda iyi dileklerini tüm sevdiklerine de yansıtanlar için dini içerikli, dualı ve anlamlı 2022 yılbaşı mesajlarına haberimizde yer verdik. İşte en güzel dualı yılbaşı mesajları ve yılbaşı kutlama mesajları!
DUALI YENİ YIL MESAJLARI 2022!
Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.
Allah'ım birlikte göreceğimiz nice yeni yıllar nasip etsin. Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu, mutlu ve Allah yolunda bir ömür dilerim. İyi seneler.
Selam ve dua Allah"a emanet olun her şey gönIünüzce olsun. Yenî yılınız kutlu olsun…
Bu yıl, İslamiyeti anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun
YILBAŞI MESAJLARI 2021
Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!
Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.
2022 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2022 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...