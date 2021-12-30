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    • 31.12.2021 08:05
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    31 Aralık'ta devlet daireleri açık mı kapalı mı? 31 Aralık'ta Noter açık mı, kaça kadar açık? Belediye, Kaymakamlık...

    31 Aralık'ta kapalı ve açık olan yerler merak konusu oldu. 2022 yılı için yılbaşı hazırlıkları sürüyor. Her yıl 1 Ocak resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Ocak bu yıl Cumartesi gününe geliyor. Ancak 31 Ocak Cuma yani hafta içine denk geldiğinden vatandaşlar devlet dairelerinin açık olup olmayacağını sorguluyor. Peki 31 Aralık'ta Noter açık mı, kaça kadar açık? Yarın belediye ve kaymakamlıklar açık mı kapalı mı?

    takvim.com.tr
    31 Aralık’ta devlet daireleri açık mı kapalı mı?

    Yılbaşına girerken vatandaşlar resmi tatil dolayısıyla nerelerin açık/kapalı olacağını araştırmaya başladı. Noterlerde, belediye ve kaymakamlıklarda işleri olanlar 31 Aralık'ta devlet daireleri açık mı kapalı mı? Yarın belediye ve kaymakamlıklar açık olacak mı? 31 Aralık'ta Noter açık mı, kaça kadar açık? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte 31 Aralık'ta açık ve kapalı olan yerler...

    31 ARALIK'TA DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI, KAPALI MI?

    31 Aralık resmi tatillerimiz arasında yer almıyor. Dolayısıyla 31 Aralık günü iş yerleri, devlet daireleri tam gün hizmet verecektir.

    31 ARALIK'TA NOTER, BELEDİYE VE KAYMAKAMLIKLAR KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

    Noterler hafta içi 09:00- 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    Öğle arasında ise geçici olarak kapalı olur. (12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arası)

    Belediyelerin Çalışma Saatleri, genel olarak diğer bütün Kamu kuruluşları gibi 09:00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 arasıdır. Ancak, her belediyenin mesai saatleri değişiklik gösterebilir. Ayrıca bazı vergi ödeme durumlarında çalışma saatleri uzayabilir ve hafta sonu da çalışabilmektedirler.

    Kaymakamlıklar, 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    3 yer de hafta sonları kapalıdır.

    YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

    Bu yıl sokağa çıkma yasağının uygulanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 1 Ocak günü resmi tatil olacak.

        Geçtiğimiz yıl hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başladı, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsadı ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

        YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

        1 Ocak Cumartesi günü ise resmi tatil olacak. 31 Aralık Cuma günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.

        Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
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