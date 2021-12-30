31 Aralık'ta devlet daireleri açık mı kapalı mı? 31 Aralık'ta Noter açık mı, kaça kadar açık? Belediye, Kaymakamlık...

Yılbaşına girerken vatandaşlar resmi tatil dolayısıyla nerelerin açık/kapalı olacağını araştırmaya başladı. Noterlerde, belediye ve kaymakamlıklarda işleri olanlar 31 Aralık'ta devlet daireleri açık mı kapalı mı? Yarın belediye ve kaymakamlıklar açık olacak mı? 31 Aralık'ta Noter açık mı, kaça kadar açık? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte 31 Aralık'ta açık ve kapalı olan yerler...
31 ARALIK'TA DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI, KAPALI MI?
31 Aralık resmi tatillerimiz arasında yer almıyor. Dolayısıyla 31 Aralık günü iş yerleri, devlet daireleri tam gün hizmet verecektir.
31 ARALIK'TA NOTER, BELEDİYE VE KAYMAKAMLIKLAR KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
Noterler hafta içi 09:00- 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Öğle arasında ise geçici olarak kapalı olur. (12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arası)
Belediyelerin Çalışma Saatleri, genel olarak diğer bütün Kamu kuruluşları gibi 09:00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 arasıdır. Ancak, her belediyenin mesai saatleri değişiklik gösterebilir. Ayrıca bazı vergi ödeme durumlarında çalışma saatleri uzayabilir ve hafta sonu da çalışabilmektedirler.
Kaymakamlıklar, 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
3 yer de hafta sonları kapalıdır.
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Bu yıl sokağa çıkma yasağının uygulanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 1 Ocak günü resmi tatil olacak.