31 Aralık - 1 Ocak yılbaşında eczaneler kaçta açılıp kapanacak? 31 Aralık Cuma yarın eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane listesi!

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Eczaneler 31 Aralık Perşembe günü yani yarın açıklar. Ancak yarın 1 Ocak Cumartesi günü resmi tatil olduğu için sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

Bununla birlikte hafta içi her gün olduğu gibi bugün de eczaneler saat 19.00'a kadar açık olacak.