31 Aralık - 1 Ocak yılbaşında eczaneler kaçta açılıp kapanacak? 31 Aralık Cuma yarın eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane listesi!

Yılbaşında eczane çalışma saatleri merak edildi. 31 Aralık ve 1 Ocak'ta eczanelerin açık olup olmadığı hakkında arama motorlarında araştırmalar yapılıyor. 1 Ocak resmi tatil olması nedeniyle eczane açılış kapanış saatleri belli oldu. Peki, 31 Aralık Cuma yarın eczaneler açık mı? 31 Aralık - 1 Ocak yılbaşında eczaneler kaçta açılıp kapanacak? İşte tüm merak edilenler!
31 ARALIK - 1 OCAK YILBAŞINDA ECZANELER KAÇTA AÇILIP KAPANACAK?
31 Aralık ve 1 Ocak'ta eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Eczaneler, resmi tatiller dışında hafta içi saat 09:00 ve 19:00 saatleri aralığında hizmet veriyorlar. 1 Ocak yılbaşı tatili resmi tatil olduğu için nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
31 ARALIK'TA VE YILBAŞINDA ECZAENELER AÇIK MI?
31 Aralık tarihinde eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Eczaneler 09:00 ve 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
1 Ocak yılbaşı tatili olacak. Bu sebeple bugün sadece nöbetçi eczaneler çalışıyor. Aşağıdaki link üzerinden nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz.