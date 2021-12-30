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    • 31.12.2021 07:11
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    31 Aralık - 1 Ocak yılbaşında eczaneler kaçta açılıp kapanacak? 31 Aralık Cuma yarın eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane listesi!

    1 Ocak'ın resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum ve devlet daireleri kapalı oluyor. Bu kapsamda 1 Ocak Cumartesi günü eczanelerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. 31 Aralık ve 1 Ocak'ta eczanede işleri olan kişiler ''31 Aralık Cuma yarın eczaneler açık mı? 31 Aralık - 1 Ocak yılbaşında eczaneler kaçta açılıp kapanacak?" Sorularının cevabını arama motorlarında aratıyor. İşte merak edilen tüm soruların cevapları!

    takvim.com.tr
    31 Aralık - 1 Ocak yılbaşında eczaneler kaçta açılıp kapanacak?

    Yılbaşında eczane çalışma saatleri merak edildi. 31 Aralık ve 1 Ocak'ta eczanelerin açık olup olmadığı hakkında arama motorlarında araştırmalar yapılıyor. 1 Ocak resmi tatil olması nedeniyle eczane açılış kapanış saatleri belli oldu. Peki, 31 Aralık Cuma yarın eczaneler açık mı? 31 Aralık - 1 Ocak yılbaşında eczaneler kaçta açılıp kapanacak? İşte tüm merak edilenler!

    31 ARALIK - 1 OCAK YILBAŞINDA ECZANELER KAÇTA AÇILIP KAPANACAK?

    31 Aralık ve 1 Ocak'ta eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Eczaneler, resmi tatiller dışında hafta içi saat 09:00 ve 19:00 saatleri aralığında hizmet veriyorlar. 1 Ocak yılbaşı tatili resmi tatil olduğu için nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

    31 ARALIK'TA VE YILBAŞINDA ECZAENELER AÇIK MI?

    31 Aralık tarihinde eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Eczaneler 09:00 ve 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

    1 Ocak yılbaşı tatili olacak. Bu sebeple bugün sadece nöbetçi eczaneler çalışıyor. Aşağıdaki link üzerinden nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz.

        ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

        Eczaneler 31 Aralık Perşembe günü yani yarın açıklar. Ancak yarın 1 Ocak Cumartesi günü resmi tatil olduğu için sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

        Bununla birlikte hafta içi her gün olduğu gibi bugün de eczaneler saat 19.00'a kadar açık olacak.

        31 ARALIK 2021 (YARIN) HASTANELER AÇIK MI?

        31 Aralık 2021 (yarın) hastaneler açık olacak. Okullar, hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar da çalışacak. 1 Ocak 2022 Cumartesi günü ise resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak.
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        Haberler Güncel 31 Aralık - 1 Ocak yılbaşında eczaneler kaçta açılıp kapanacak? 31 Aralık Cuma yarın eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane listesi!
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