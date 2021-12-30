31 Aralık 1 Ocak Milli Piyango Sıralı Tam Liste Hemen Sorgula! 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları MPİ Bilet Sorgulama Motoru!

Milli Piyango Yılbaşı 2022 Çekiliş Sonuçları Sorgulama

2022 Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek için resmi internet adresi üzerinden Milli Piyango sorgulama işlemleri yapılabilir. Büyük çekiliş sonrasında amorti sonuçları da dahil tüm vatandaşlar ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için 31 Aralık gecesi canlı yayınlanacak çekilişi takip ederek anlık olarak da yılbaşı heyecanını yaşayabilecekler. Milli Piyango bilet sorgulama işlemleri için: ''çekiliş tarihi'' ve ''bilet numarası'' alanları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını dakikalar içinde kontrol edebilirsiniz.

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Milli Piyango Bilet Fiyatları 2022

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi kapsamında, büyük ikramiyeyi kazanmak için bilet satın alacak vatandaşlar bu yılki fiyatları merak etmeye başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2022 yılı için şu şekilde belirlenmiştir:

• Tam Bilet: 120 TL

• Yarım Bilet: 60 TL

• Çeyrek Bilet: 30 TL

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Ne Zaman?

31 Aralık 2021 tarihinde saat 23.00'da canlı yayınla yapılacak Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık gecesi yapılacak çekiliş sonrasında ''millipiyangoonline'' resmi web sitesi üzerinden açıklanacak. Canlı yayını takip ederek vatandaşlar büyük ikramiye heyecanını yaşayabilecekleri gibi bilet sorgulama işlemi yaparak da sonucu öğrenebilecekler.

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Milli Piyango Bileti Nereden Alınır?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için vatandaşların biletlerini bulundukları yerde resmi olarak faaliyet gösteren bayilerden veya Milli Piyango İdaresi'nin faaliyete geçirdiği online satış sitesi üzerinden alınabilirler. Bu yıl tam 120 milyon lira olarak belirlenen büyük ödülü kazanmak isteyenler 9 Kasım'dan itibaren satışa sunulan yılbaşı biletlerini toplamaya başladılar.