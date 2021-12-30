31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler açık olacak mı? Bugün AVM'ler açık mı? Yılbaşında AVM'ler kaça kadar açık olacak?

Yılbaşının gelmesiyle birlikte AVM çalışma saatleri hakkında aramalar hız kazandı. Yılbaşı günü ve ertesi gün 1 Ocak'ta alışveriş yapacak kişiler AVM'lerin açık olup olmayacağını merak etmeye başladı. Okullar ve resmi kurumlar ile pek çok özel kurum her yıl 1 Ocak tarihinde çalışmalarına bir günlük ara veriyor. Bu kapsamda arama motorlarında, yarın AVM'ler açık mı? 31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler açık olacak mı? Yılbaşında AVM'ler kaça kadar açık olacak? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...
31 ARALIK'TA AVM'LER AÇIK MI?
31 Aralık resmi tatillerimiz arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla 31 Aralık Cuma günü yarım gün ya da tam gün tatil değildir. Bu nedenle 31 Ocak'ta AVM'ler normal çalışma saatlerinde hizmet verecekler.
1 OCAK'TA AVM'LER AÇIK MI?
AVM'ler 1 Ocak yani yılbaşında açık olacak. Alışveriş merkezleri genellikle 10:00-22:00 çalışma saatlerinde hizmet vermektedir. Ancak resmi tatillerde bu saatlerde değişiklik yaşanabilir. Genellikle 1 Ocak'ta AVM'ler daha geç açılmaktadır. Mağduriyet yaşamamak adına gideceğiniz alışveriş merkezinin iletişim numarasından bilgi almanız gerekmektedir.