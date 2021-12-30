31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler açık olacak mı? Bugün AVM'ler açık mı? Yılbaşında AVM'ler kaça kadar açık olacak?

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılbaşı tatili diye de bilinen resmi tatil 1 Ocak'ta yapılıyor. Okullar ve resmi kurumlar ile pek çok özel kurum her yıl 1 Ocak tarihinde çalışmalarına bir günlük ara veriyor. Ancak bu yıl 1 Ocak tarihi cumartesi gününe denk geliyor bu nedenle de ekstra bir yılbaşı tatili bulunmuyor.