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    • Güncel
    • 31.12.2021 07:12
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    • 31.12.2021 07:12
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    31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler açık olacak mı? Bugün AVM'ler açık mı? Yılbaşında AVM'ler kaça kadar açık olacak?

    Yeni yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil olacak. 31 Aralık ve 1 Ocak'ta gezmeye gidecek, alışveriş yapacak veya sevdiklerine hediye alacaklar AVM'lerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, bugün AVM'ler açık mı? 31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler açık olacak mı? Yılbaşında AVM'ler kaça kadar açık olacak? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    31 Aralık - 1 Ocak AVM’ler açık olacak mı?

    Yılbaşının gelmesiyle birlikte AVM çalışma saatleri hakkında aramalar hız kazandı. Yılbaşı günü ve ertesi gün 1 Ocak'ta alışveriş yapacak kişiler AVM'lerin açık olup olmayacağını merak etmeye başladı. Okullar ve resmi kurumlar ile pek çok özel kurum her yıl 1 Ocak tarihinde çalışmalarına bir günlük ara veriyor. Bu kapsamda arama motorlarında, yarın AVM'ler açık mı? 31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler açık olacak mı? Yılbaşında AVM'ler kaça kadar açık olacak? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...

    31 ARALIK'TA AVM'LER AÇIK MI?

    31 Aralık resmi tatillerimiz arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla 31 Aralık Cuma günü yarım gün ya da tam gün tatil değildir. Bu nedenle 31 Ocak'ta AVM'ler normal çalışma saatlerinde hizmet verecekler.

    1 OCAK'TA AVM'LER AÇIK MI?

    AVM'ler 1 Ocak yani yılbaşında açık olacak. Alışveriş merkezleri genellikle 10:00-22:00 çalışma saatlerinde hizmet vermektedir. Ancak resmi tatillerde bu saatlerde değişiklik yaşanabilir. Genellikle 1 Ocak'ta AVM'ler daha geç açılmaktadır. Mağduriyet yaşamamak adına gideceğiniz alışveriş merkezinin iletişim numarasından bilgi almanız gerekmektedir.

        YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

        Yılbaşı tatili diye de bilinen resmi tatil 1 Ocak'ta yapılıyor. Okullar ve resmi kurumlar ile pek çok özel kurum her yıl 1 Ocak tarihinde çalışmalarına bir günlük ara veriyor. Ancak bu yıl 1 Ocak tarihi cumartesi gününe denk geliyor bu nedenle de ekstra bir yılbaşı tatili bulunmuyor.

        2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

        1 Ocak 2022 - Yılbaşı
        23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
        1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi
        2-3-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı

        19 Mayıs 2022 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
        9-10-11-12 Temmuz 2022 - Kurban Bayramı
        30 Ağustos 2022 - Zafer Bayramı
        29 Ekim 2022 - Cumhuriyet Bayramı
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        Haberler Güncel 31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler açık olacak mı? Bugün AVM'ler açık mı? Yılbaşında AVM'ler kaça kadar açık olacak?
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